  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valstybės įmonė ieško naujo vadovo: mokės iki 7,1 tūkst. eurų

2025-10-30 12:29 / šaltinis: BNS
2025-10-30 12:29

Aplinkos ministerija skelbia konkursą eiti Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pareigas.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Aplinkos ministerija skelbia konkursą eiti Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pareigas.

Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, pretendentų paraiškos priimamos iki lapkričio 13 dienos.

„Aplinkos apsaugos departamentas yra viena svarbiausių institucijų, užtikrinančių, kad mūsų gamta būtų apsaugota, aplinkai daroma žala laiku pastebėta ir sustabdyta, o kiekvienas atvejis įvertintas skaidriai ir teisingai“, – pranešime cituojamas aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.

„Todėl šiandien ieškome lyderio, kuris gebėtų suburti stiprią profesionalų komandą, gebančią atsakingai ir skaidriai vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę“, – teigia jis.

Naujasis vadovas turės užduotį pagal grupes struktūrizuoti planinius patikrinimus, efektyvinti veiklą ir užtikrinti patikrinimų kokybę, taip pat padėti visuomenei ir verslui aiškiau suprasti aplinkosaugos taisykles.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos žmonės, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, trejų metų darbo patirtį, mokantys anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B2 lygiu.

Aplinkos apsaugos departamento direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai su galimybe ją pratęsti dar penkeriems metams.

Siūlomas atlyginimas – nuo 4267 iki 7105 eurų neatskaičius mokesčių.

Pretendentų atitiktis bus vertinama iki lapkričio 20 dienos, jų vertinimas komisijoje numatytas gruodžio viduryje.

Liepą iš direktoriaus pareigų pasitraukus Giedriui Kadziauskui, kuris departamentui vadovavo nuo 2022 metų kovo, įstaigai laikinai vadovauja jo pavaduotoja Eglė Paužuolienė, anksčiau vadovavusi Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupei Aplinkos ministerijoje. 

Aplinkos apsaugos departamento misija – vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, užtikrinant teisėtumą ir teisėtvarką aplinkosaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje.

