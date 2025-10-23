Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vaizdas policijos automobilio bagažinėje sukėlė audrą: ar taip galima?

2025-10-23 23:00 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-23 23:00

Tikrą komentarų audrą socialiniame tinkle sukėlė vienoje grupėje socialiniame tinkle patalpinta nuotrauka. Joje vairuotojas užfiksavo Pulko gatvėje Alytuje stovintį nežymėtą policijos automobilį, o jo bagažinėje – mobilią greičio matavimo priemonę, taip vadinamą „trikojį“.

„Trikojis“ bagažinėje sukėlė komentarų audrą: ar taip galima? (tv3.lt fotomontažas)

Tikrą komentarų audrą socialiniame tinkle sukėlė vienoje grupėje socialiniame tinkle patalpinta nuotrauka. Joje vairuotojas užfiksavo Pulko gatvėje Alytuje stovintį nežymėtą policijos automobilį, o jo bagažinėje – mobilią greičio matavimo priemonę, taip vadinamą „trikojį“.

REKLAMA
1

Įrašu su paskelbta nuotrauka žmonės dalinosi ir su AlytusPlius.lt redakcija, teiraudamiesi, ar toks būdas fiksuoti pažeidimus yra galimas, ar neperžengiamos ribos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė,  mobili greičio matavimo priemonė gali būti įrengiama ant trikojo stovo arba stiebo, transporto priemonėje ar priekaboje arba specialioje apsauginėje dėžėje, kai sistema naudojama stacionariai. Vadinasi, „trikojis“ gali būti patalpintas ir bagažinėje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak policijos atstovės, klausimų ir skundų dėl tokio būdo tenka sulaukti ir policijos pareigūnams, tačiau jis – galimas.  

REKLAMA

„Kiekvienas eismo dalyvis, naudodamasis keliais, privalo laikytis įstatymų ir KET. Visgi tą daro ne visi, todėl policija imasi įvairių priemonių, siekdama užtikrinti didesnį eismo saugumą“, – komentavo K. Janulevičienė.

Ji akcentavo, kad ne vieneri metai viena iš pagrindinių eismo įvykių, kuriuose žūva arba būna sužaloti žmonės, priežasčių yra saugaus greičio viršijimas. Todėl policijos pareigūnai visomis teisės aktų nustatytomis priemonėmis vykdė ir vykdys greičio kontrolę. 

„Turbūt vienintelis tokių priemonių tikslas tai sumažinti žuvusių ir sužeistų asmenų skaičių keliuose ir gatvėse“, – teigė policijos atstovė.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų