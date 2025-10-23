Vaizdas policijos automobilio bagažinėje sukėlė audrą: ar taip galima?

Įrašu su paskelbta nuotrauka žmonės dalinosi ir su AlytusPlius.lt redakcija, teiraudamiesi, ar toks būdas fiksuoti pažeidimus yra galimas, ar neperžengiamos ribos.
Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, mobili greičio matavimo priemonė gali būti įrengiama ant trikojo stovo arba stiebo, transporto priemonėje ar priekaboje arba specialioje apsauginėje dėžėje, kai sistema naudojama stacionariai. Vadinasi, „trikojis“ gali būti patalpintas ir bagažinėje.
Pasak policijos atstovės, klausimų ir skundų dėl tokio būdo tenka sulaukti ir policijos pareigūnams, tačiau jis – galimas.
„Kiekvienas eismo dalyvis, naudodamasis keliais, privalo laikytis įstatymų ir KET. Visgi tą daro ne visi, todėl policija imasi įvairių priemonių, siekdama užtikrinti didesnį eismo saugumą“, – komentavo K. Janulevičienė.
Ji akcentavo, kad ne vieneri metai viena iš pagrindinių eismo įvykių, kuriuose žūva arba būna sužaloti žmonės, priežasčių yra saugaus greičio viršijimas. Todėl policijos pareigūnai visomis teisės aktų nustatytomis priemonėmis vykdė ir vykdys greičio kontrolę.
„Turbūt vienintelis tokių priemonių tikslas tai sumažinti žuvusių ir sužeistų asmenų skaičių keliuose ir gatvėse“, – teigė policijos atstovė.