Vairuotojai – laukite baudų ir naujų reidų: vos vienas trikojis autostradoje užfiksavo per 1,2 tūkst. pažeidėjų

Ilgąjį savaitgalį Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pajėgos vykdė specialią prevencinę policinę priemonę vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolei.

Per balandžio 29 d. pusdienį sostinės T. Narbuto g., Goštauto g. Šešuolių g., Talino g. pareigūnai patikrino 1 702 transporto priemones ir išaiškino net 17 neblaivių vairuotojų, du jų – pavežėjai. 18 vairuotojų buvo išgėrę, bet tikrinimo metu alkoholio kiekio koncentracija jų organizme neviršijo leistinos normos.

Priemonės buvo tęsiamos ir gegužės 1 d. Geležinio Vilko g., Eišiškių pl., Laisvės pr. pareigūnams įkliuvo 9 neblaivūs vairuotojai. 7-iems jų surašyti administracinio nusižengimo protokolai, 2-iems – pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, jų transporto priemonės išgabentos į saugojimo aikštelę.

REKLAMA

REKLAMA

Išaiškinta ir 10 beteisių vairuotojų, sėdusių prie transporto priemonių vairo.

Per ilgojo savaitgalio priemones iš viso išaiškinta 31 neblaivus vairuotojas (taip pat dviračių ir elektrinių paspirtukų), 26 beteisiai vairuotojai, 2 pavojingo ir chuliganiško vairavimo atvejai, 20 naudojimosi mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant be laisvų rankų įrangos atvejų, 3 pėsčiųjų eismo dalyvių padaryti pažeidimai, 21 saugos diržų nesegėjimo atvejai.

REKLAMA

Be to, Per savaitę trikojis „PolisCan“ užfiksavo net 1252 greičio viršijimo atvejus.

Šventinės dienos rekordininkas pasižymėjo A1 kelyje, ties Elektrėnais, – jis gaus nemenką piniginę „premiją“ už ypatingai nesaugų vairavimą, kai leistinas greitis 130 km/h. Vairuotojas skriejo 190 km/h greičiu.

Vairuotojai gali pateikti prašymą informaciją apie pažeidimus siųsti paprastu arba el. paštu. Apie skirtą baudą galima sužinoti ir asmeninėje paskyroje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Dar daugiau reidų

Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja apie gegužės mėnesį šalies keliuose numatomas vykdyti tikslines prevencines eismo dalyvių kontrolės priemones:

Gegužės 1–4 d.:

Privalomų saugos priemonių (saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų) naudojimo kontrolė.

Vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, kontrolė (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis ir pan.).

Gegužės 8–14 d. – krovininių automobilių ir autobusų kontrolė (angl. Operation Truck & Bus). Priemonė vykdoma daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgų – inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gegužės 18–21 d. ir 27–30 d. – dviračių, elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolė (Kelių eismo taisyklių VIII skyriaus „Reikalavimai dviračių vairuotojams“ nuostatų laikymasis).

Gegužės 20–22 d. – transporto priemonių, įskaitant dviračių, elektrinių paspirtukų, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.

Gegužės 24–26 d. – transporto priemonių vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.

REKLAMA

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai, atsižvelgę į avaringumo būklę prižiūrimose teritorijose, gali organizuoti papildomas prevencines priemones (reidus).

Šiais metais (iki balandžio 27 d.) eismo įvykiuose, pirminiais duomenimis, žuvo 48 žmonės (12 daugiau nei 2022-aisiais per tą patį laikotarpį). Daugiausia žuvo vairuotojų – 25, taip pat po 10 keleivių ir pėsčiųjų, 2 dviračių vairuotojai, 1 kitas asmuo. Tarp žuvusiųjų – 4 nepilnamečiai (3-ejų, 6-erių, 8-erių ir 17 metų keleiviai).