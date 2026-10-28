VAATC: Vilniaus MBA gamyklos atstatymo darbus už 2,5 mln. eurų atliks „Telšių statyba“

Kaip trečiadienį pranešė VAATC, darbus planuojama užbaigti per keturis mėnesius, tačiau prireikus jų terminas galės būti pratęstas dar dviem mėnesiams.
Galutinė darbų kaina priklausys nuo faktiškai atliktų darbų apimties.
Bendrovė nurodo, kad per pastaruosius du mėnesius iš dalies gamyklos teritorijos, kurioje bus vykdomi atstatymo darbai, pašalintos susikaupusios atliekos.
Tuo metu mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas Vilniaus regione buvo užtikrinamas pasitelkiant laikinus sprendimus ir papildomus atliekų apdorojimo pajėgumus.
„Iš teritorijos šaliname joje susikaupusias atliekas, kurių ten neturėjo būti, ir nuosekliai rengiame ją atstatymo darbams. Tuo pat metu užtikrinome stabilų Vilniaus regiono atliekų rūšiavimą. Dabar galime koncentruotis į kitą svarbų etapą – gaisro pažeistų statinių atkūrimą, būtiną tam, kad būtų galima sumontuoti papildomus rūšiavimo pajėgumus ir atliekų tvarkymas regione vėl vyktų visu pajėgumu“, – pranešime teigia VAATC direktorius Marius Švaikauskas.
Atstačius gaisro pažeistus MBA teritorijoje esančius statinius bus sudarytos sąlygos visapusiškai atkurti atliekų apdorojimo procesą ir didinti VAATC valdomus pajėgumu.
Anot VAATC, tai leis palaipsniui mažinti priklausomybę nuo laikinų išorinių sprendimų ir užtikrinti, kad Vilniaus regione mišrių komunalinių atliekų rūšiavimas bei tvarkymas vyktų visa apimtimi.
Taip pat VAATC informuoja, kad Aplinkos apsaugos agentūra jau suteikė taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK), jis reikalingas vykdant atliekų tvarkymą atstatytoje MBA.
ELTA primena, jog pernai balandžio pabaigoje Vilniuje, Jočionių gatvėje, kilo gaisras „Energesman“ tuo metu valdytoje atliekų tvarkymo gamykloje. Liepsnos buvo malšinamos apie parą laiko, gaisro metu išdegė apie 7,5 tūkst. kvadratinių metrų pastato.
Šis gaisras apsunkino „Energesman“ darbą gamykloje, dėl to šią vasarą prasidėjo vadinamoji Vilniaus atliekų krizė. Dabar Vilniaus atliekų tvarkymo (MBA) gamyklą yra perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC).