Vilniaus rajonui – grėsmė dėl šilumos sutrikimų ir atliekų išvežimo: „Bus sudėtinga“

Kaip praneša portalas lrt.lt, bendrovei grąžinus turimą kreditą ir neturint kito finansavimo šaltinio, gali pritrūkti pinigų būtiniausioms išlaidoms padengti – kurui, elektros energijai bei darbuotojų atlyginimams.
„Nuo lapkričio 15 dienos susidursime su problemomis. Ką daryti, nežinau. Bus sudėtinga, greičiausiai pristabdysime kažkiek atliekų surinkimą, gali būti taip, kad kažkur dings šildymas, ko visai nenoriu, kadangi darbuotojų dabar labai sudėtinga rasti, kažkiek sustos atlyginimai“, – teigė „Nemenčinės komunalininko“ vadovas Leonardas Pavliunas.
Žiniasklaida: Vilniaus rajone gali sutrikti šilumos tiekimas ir atliekų išvežimas
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius teigė, kad pirmiausia bus ieškoma galimybių skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto. Tačiau tam, pasak jo, taip pat reikėtų savivaldybės tarybos pritarimo.
Anot V. Vansavičiaus, šiuo metu kreiptasi į Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą (VAATC) dėl mokėjimų atidėjimo.
„Natūralu, kad savivaldybė dės visas pastangas. Pirmas žingsnis – rasti lėšų iš savivaldybės biudžeto. Šitos lėšos galėtų būti kaip nors skirtos, vėl turės balsuoti taryba, o jei taryba ims ir boikotuos ar nuspręs neperskirstyti, tai administracijos rankos šitoje vietoje yra surištos“, – sakė V. Vansavičius.
Anot lrt.lt, taip pat kyla rizika, kad bankas gali nuskaičiuoti apie 600 tūkst. eurų daugiabučių gyventojų kaupiamųjų lėšų.
Skelbiama, kad „Nemenčinės komunalininkas“ šilumą tiekia maždaug 2,3 tūkst. vartotojų.