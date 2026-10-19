Įspėja gyventojus dėl šiukšlių išmetimo: už šią klaidą – 600 eurų bauda

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytojas Antanas, kuris pasipiktino situacija dėl tekstilės atliekų konteinerių Kaune. Vyras aiškina, kad dalis anksčiau mieste buvusių konteinerių dingo, o likusieji kai kuriose vietose yra perpildyti, todėl gyventojams esą nebelieka, kur palikti tekstilės atliekų.
Antanas atkreipė dėmesį į situaciją Šilainiuose – Rasytės ir Šarkuvos gatvėse. Pasak jo, anksčiau tekstilės konteinerių buvo galima rasti ir kitose aplinkinėse vietose, tačiau dalies jų nebeliko.
„Tai kodėl išvežė dalį konteinerių, jei likusieji perpildyti?“, – piktinosi skaitytojas.
„Kauno švara“ patvirtino, kad dalis tekstilės konteinerių mieste iš tiesų šiuo metu nuimama. Iki šiol tekstilės atliekas Kaune rinko dvi įmonės, tačiau viena jų šios paslaugos nebeteikia ir susirenka jai priklausančius konteinerius.
„Šiuo metu viena iš šių įmonių paslaugos mieste nebeteikia ir nusiima savo konteinerius, todėl dalis jų yra laikinai nuimti. Ant likusių konteinerių esantys UAB „Kauno švara“ lipdukai rodo, kad mes esame pasiekiami gyventojams. Kilus bet kokiems klausimams ar pastebėjus pažeidimus, kauniečiai gali kreiptis tiesiogiai į mus“, – komentuoja „Kauno švaros“ komunikacijos specialistė Kristina Parachomikienė.
Konteinerius išveža, tačiau žada naujų
Dalis konteinerių nuimta ir skaitytojo minėtose Rasytės bei Šarkuvos gatvių apylinkėse. „Kauno švara“ patvirtino, kad neliko ir dalies anksčiau prie parduotuvės „Šilas“ stovėjusių konteinerių.
Bendrovės atstovė aiškina, kad mieste lieka kito operatoriaus konteineriai, todėl tekstilės surinkimas nenutrūksta. Be to, dalis esamų konteinerių bus perskirstyta pagal gyventojų poreikį.
„Siekiant, kad gyventojai nepajustų jokių nepatogumų, šiuo metu tekstilės surinkimo tinklas optimizuojamas. Konteineriai iš mažiau apgyvendintų rajonų yra perkeliami į tankiau apgyvendintus rajonus, įskaitant ir Šilainius. Be to, jau vykdomas viešasis pirkimas papildomiems tekstilės konteineriams įsigyti. Infrastruktūra artimiausiu metu bus dar labiau atnaujinta“, – nurodo K. Parachomikienė.
Kauno miesto savivaldybė taip pat patvirtino, kad pradėtos viešojo pirkimo procedūros naujiems tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti. Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Svajūnas Urbonavičius tikina, kad net ir sumažėjus konteinerių skaičiui dabartinio tinklo turėtų pakakti.
„Kituose Lietuvos miestuose šių konteinerių yra daug mažiau, dažnai jie stovi tik prie didžiųjų prekybos centrų. Kauno gyventojų patogumui konteineriai yra kas antroje atliekų rūšiavimo aikštelėje. Todėl manome, kad miestiečiams sukurta patogi infrastruktūra tekstilę rūšiuoti greta savo namų“, – komentuoja S. Urbonavičius.
Perpildyti gali atrodyti tik iš pirmo žvilgsnio?
Skaitytojas atkreipė dėmesį į perpildytus konteinerius, vis dėlto „Kauno švara“ tikina, kad tekstilės išvežimo sutrikimų šiuo metu nėra. Rasytės ir Šarkuvos gatvėse konteineriai įprastai tuštinami kartą per savaitę, tačiau apie užsipildžiusį konteinerį pranešus papildomai, jis turi būti ištuštintas per 24 valandas.
Bendrovės atstovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais konteineris gali atrodyti pilnas, nors jo viduje dar yra vietos. Taip nutinka, kai tekstilė į konteinerį metama nesudėta į maišus.
„Tokiu atveju greitai užsipildo viršutinis konteinerio būgnas ir susidaro įspūdis, kad konteineris jau pilnas, nors jo viduje dar yra laisvos vietos. Tekstilę būtina sudėti į maišus ir juos užrišti, taip efektyviau išnaudojamas ir konteinerio tūris“, – aiškina K. Parachomikienė.
Pasak bendrovės, Kaune tekstilės konteineriai įrengti maždaug kas antroje atliekų aikštelėje. Pasitraukus vienam iš dviejų iki šiol mieste veikusių operatorių, bendrovė stebi persiskirstančius tekstilės atliekų srautus.
Konteinerius niokoja kiekvieną savaitę
Tekstilės surinkėjai susiduria ne tik su užsipildančiais konteineriais. „Kauno švaros“ duomenimis, jų sugadinimo atvejų pasitaiko kiekvieną savaitę – laužomi apsauginiai būgnai ir užraktai, o iš konteinerių bandoma ištraukti jau įmestą tekstilę.
Sugadinus konteinerį, jo turinys neretai išmėtomas aplinkui. Problemų kyla ir tada, kai į tekstilei skirtus konteinerius gyventojai sumeta kitų buitinių atliekų.
„Sugadinus konteinerį, tekstilė dažnai išmėtoma aplinkui, lieka lauke, todėl nukenčia kokybė, tampa netinkama tolimesniam naudojimui, aplink konteinerį lieka betvarkė. Taip pat konteinerio turinys dažnai sugadinamas, kai į jį primetama kitokių buitinių atliekų arba kai žmonės tekstilę atneša nesudėtą į maišus“, – nurodo K. Parachomikienė.
Gyventojų taip pat prašoma tekstilės nepalikti ant žemės prie užpildyto konteinerio. Sušlapusi ji gali tapti nebetinkama tolesniam naudojimui ar perdirbimui.
Savivaldybė savo ruožtu ragina tekstilės atliekų nemesti ir į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Jei artimiausias tekstilės konteineris užpildytas arba pašalintas, gyventojams siūloma naudotis kaimyninėse atliekų rūšiavimo aikštelėse esančiais konteineriais.
Apie užsipildžiusį tekstilės konteinerį gyventojai gali pranešti ant jo nurodytu kontaktiniu telefonu. „Kauno švara“ aiškina, kad gavus tokį pranešimą siekiama konteinerį ištuštinti per 24 valandas.
Kur dėti tekstilės atliekas?
Praėjusiais metais savivaldybėms įsigaliojo reikalavimas sudaryti gyventojams galimybę rūšiuoti tekstilės atliekas. Tam įrengiami specialūs konteineriai ir kitos tekstilei surinkti pritaikytos priemonės.
Aplinkos ministerija nurodo, kad tekstilę svarbu kuo ilgiau naudoti, o jai tapus nebetinkamai – išrūšiuoti atskirai.
Į tekstilės konteinerius galima mesti drabužius, avalynę, rankines, diržus, užuolaidas, patalynę ir minkštus žaislus. Prieš išmetant šiuos daiktus, juos reikia sudėti į maišus. Tuo metu sauskelnių, knygų, žurnalų, kartoninių dėžių, stiklinių indų ir plastikinių pakuočių į tekstilės konteinerius mesti negalima.
Jiems netinka ir minkšti žaislai su integruotomis elektroninėmis detalėmis bei cheminėmis medžiagomis užteršta tekstilė.
Purvinas ar šlapias tekstilės atliekas reikia sandariai supakuoti į vandeniui ir kitiems skysčiams nepralaidžią pakuotę. Tepaluota ar cheminėmis medžiagomis užteršta tekstilė laikoma pavojingosiomis atliekomis – ji surenkama apvažiuojant atliekų turėtojus arba priimama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.
Tekstilės negalima palikti šalia konteinerio – supakuotas atliekas būtina įmesti į jo vidų. Jei konteineris perpildytas, informacijos apie kitas surinkimo vietas ir paslaugas gyventojai turėtų ieškoti savivaldybės, atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus ar atliekų vežėjo svetainėje.
Savivaldybės turi skelbti informaciją apie atliekų priėmimo vietas, jų darbo laiką ir kontaktus.
Už tekstilės atliekų nerūšiavimą numatyta 30–140 eurų bauda, o už pakartotinį pažeidimą – 140–600 eurų.