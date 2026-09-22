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Atliekų tvarkymo centras į tekstilės perdirbimo gamyklą Vilniuje investuos 5 mln. eurų

2026-09-22 14:19 / šaltinis: BNS
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2026-09-22 14:19
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Bendrovė Atliekų tvarkymo centras (ATC) Vilniuje už 5 mln. eurų statys tekstilės atliekų tvarkymo centrą, antradienį pranešė įmonė.

Pinigai (nuotr. Martyno Ambrazo / ELTA)

Bendrovė Atliekų tvarkymo centras (ATC) Vilniuje už 5 mln. eurų statys tekstilės atliekų tvarkymo centrą, antradienį pranešė įmonė.

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Naujoje gamykloje netoli Gariūnų, tarp Lentvario gatvės ir Vilniaus–Kauno autostrados, Sandėlių gatvėje, planuojama sukurti iki 50 naujų darbo vietų.

„Projektas išsiskirs tuo, kad vienoje vietoje bus užtikrintas visas tekstilės atliekų tvarkymo ciklas – nuo surinkimo iki rinkoje paklausaus produkto pagaminimo“, – pranešime sakė ATC vadovas Andrius Puškorius.

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2,6 tūkst. kv. metrų ploto centre bus perdirbama iki 20 tūkst. tonų tekstilės atliekų ir pagaminama 4 tūkst. tonų pluošto, iš kurio galima gaminti geotekstilę, paklotus, sorbentus, drenavimui, baldams ir čiužiniams skirtą veltinį bei kitus neaustinius produktus.

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Pasak bendrovės, iš gyventojų surinkti dėvėti drabužiai ir kita tekstilė pirmiausia bus rūšiuojama atskiriant naudoti tinkamus gaminius, o automatinis rūšiavimo robotas tekstilės atliekas toliau atskirs pagal medžiagas.

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Gamyklos statybą planuojama baigti 2027 metų trečiąjį ketvirtį, o sumontavus įrangą gamybą pradėti paskutinį metų ketvirtį.

Įmonės praėjusių metų ataskaitoje, pateiktoje Registrų centrui, nurodoma, kad tekstilės atliekų kiekis auga, todėl investuojama į didesnius jų tvarkymo pajėgumus.

„Augant ultragreitosios mados industrijos ir tekstilės atliekų mastams plečiama atliekų surinkimo konteinerinė sistema ne tik ES, bet ir Lietuvos savivaldybių lygiu. O nuo 2028 metų įsigaliojus tekstilės gaminių gamintojų ir importuotojų išplėstinės atsakomybės principui planuojama nuo buitinių atliekų srauto atskirti didesnius šių atliekų kiekius“, – rašoma ataskaitoje.

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„Tikimasi, kad gamintojai jau produkto dizaino stadijoje numatys jo utilizavimo kaštus ir palengvins perdirbimą gamindami iš labiau vienalyčių medžiagų. Tai sudarys palankesnes sąlygas šių atliekų perdirbimui, o ne šalinimui sąvartynuose“, – teigia įmonė.

Ataskaitoje rašoma, kad pernai gavus ES finansavimą įmonė inicijavo inovatyvių, naftos produktus ir kitus pavojingus skysčius absorbuojančių gaminių iš tekstilės atliekų kūrimo projektą.

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Kasmet Lietuvoje susidaro apie 50 tūkst. tonų tekstilės atliekų, tačiau atskirai surenkama tik apie 11 tūkst. tonų. Likusi dalis patenka į mišrių komunalinių atliekų srautą, todėl didelė jos dalis sudeginama arba pašalinama sąvartynuose, teigiama pranešime.

Pernai vienam gyventojui Vilniaus regione teko vidutiniškai apie 240 kg mišrių atliekų, iš kurių beveik 20 kilogramų sudarė tekstilė.

Atliekų tvarkymo centras pernai gavo 9,7 mln. eurų pajamų – 9,3 proc. mažiau nei užpernai (10,7 mln. eurų), jis uždirbo 330 tūkst. eurų grynojo pelno – 22,5 proc. mažiau (426 tūkst. eurų), rodo įmonės finansinė ataskaita.

indeliai.lt

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