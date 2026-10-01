Aplinkosaugininkų paimtame sunkvežimyje – pavojingos atliekos: atliekamas tyrimas

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai Vilniuje užkirto kelią tolesniam neteisėtam statybinių atliekų išpylimui ir paėmė jas gabenusį sunkvežimį. Pirminiais duomenimis, Kazbėjų gatvėje išpilta apie 30 kub. metrų statybinių atliekų su gruntu, tarp jų rasta ir pavojingųjų atliekų – šiferio. Taip pat teritorijoje, iš kurios buvo gabenamos atliekos, rasta užkastų atliekų. Šiuo metu aplinkosaugininkai atlieka tyrimą.
Gavo pranešimą apie išpilamas statybines atliekas
Vakar Aplinkos apsaugos departamentui gavus pranešimą, kad Kazbėjų g. 47, Vilniuje, tvarkomoje teritorijoje iš sunkvežimio bandoma išpilti statybines atliekas, pareigūnai nedelsdami nuvyko į nurodytą vietą. Atvykę jie nustatė, kad buvo išpiltos trys sunkvežimio priekabos atliekų ir tuo metu buvo bandoma išpilti dar vieną.
Sunkvežimis paimtas ir pristatytas į saugojimo aikštelę Vilniuje. Nustatyta, kad jis priklauso vežimo veiklą vykdančiai įmonei, kuri nėra registruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre.
Sunkvežimio vairuotojas pareigūnams nurodė vietą, iš kurios buvo paimtos atliekos. Patikrinę šią teritoriją pareigūnai nustatė, kad atliekos buvo vežamos iš kitai įmonei priklausančio sklypo. Jame taip pat rasta užkastų atliekų. Jų užkasimo gylis ir apimtys bus nustatyti bendradarbiaujant su Lietuvos geologijos tarnybos specialistais.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena
Tikslų Kazbėjų gatvėje išpiltų atliekų kiekį ir jų sudėtį pareigūnai nustatys atlikę papildomus teritorijos matavimus ir pasitelkę droną.
Dėl nustatytų pažeidimų bus pradėta administracinio nusižengimo teisena. Nustačius atliekų kiekį ir įvertinus kitas aplinkybes, bus sprendžiama ir dėl paimto sunkvežimio konfiskavimo.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio 53 dalį už šio straipsnio 10–16 dalyse nustatytus administracinius nusižengimus gali būti konfiskuojamos transporto priemonės, kuriomis atliekos buvo vežamos ir jomis atsikratoma, taip pat kitos pažeidimui padaryti naudotos priemonės.
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