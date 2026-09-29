„Ecoservice“ investuos beveik 10 mln. eurų į naują tekstilės atliekų perdirbimo liniją

Įmonė per dvejus metus planuoja įrengti naują liniją, kurioje kasmet būtų galima perdirbti apie 6 tūkst. tonų tekstilės. Bendra projekto vertė sieks 9,86 mln. eurų, iš kurių beveik 2 mln. eurų bus skirta iš Europos Sąjungos fondų, o likusią dalį – apie 7,9 mln. eurų – investuos pati bendrovė.
„Iš tekstilės gaminsime neaustinę medžiagą, kurią galima panaudoti labai įvairiai – nuo pastatų šiltinimo iki akustinių sienelių įrengimo“, – pranešime sakė „Ecoservice“ vadovė Jurgita Nacevičienė.
Praėjusiais metais surinkta apie 15 tūkst. tonų tekstilės atliekų
Neaustinė medžiaga, pasak J. Nacevičienės, Lietuvoje nėra naujiena – ji jau gaminama iš baldų gamybos metu susidarančių tekstilės likučių. Tačiau iš gyventojų surinkta tekstilė Lietuvoje šiuo metu į tokią medžiagą neperdirbama.
Įmonės surinkta tekstilė pirmiausia bus išrūšiuojama. Dėvėti tinkami drabužiai keliaus pakartotiniam naudojimui, o perdirbimui bus nukreipiama ta dalis, kurios antrą kartą panaudoti nebeįmanoma. Bendrovės preliminariu vertinimu, tokia tekstilė galėtų sudaryti apie 30 proc. surenkamo srauto.
Pernai įmonė surinko apie 7 tūkst. tonų tekstilės atliekų – beveik penktadaliu daugiau nei 2024 metais. Anot jos, vidutiniškai apie 75 proc. šio srauto nukreipiama pakartotiniam naudojimui, dar apie 5 proc. panaudojama žemesnės vertės gaminiams, pavyzdžiui, industrinėms šluostėms, gaminti. Likę maždaug 20 proc. panaudojami energijai gauti.
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2020 metais šalyje atskirai surinkta beveik 4 tūkst. tonų tekstilės atliekų, o 2025 m. – apie 15 tūkst. tonų. Per penkerius metus atskirai surenkamas kiekis išaugo beveik keturis kartus.
Nepaisant to, nemažai tekstilės vis dar išmetama kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis. Skaičiuojama, kad tokiame sraute per metus susidaro apie 60 tūkst. tonų tekstilės – apie 6–8 proc. visų mišrių komunalinių atliekų.