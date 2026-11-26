S. Bartkus asociacijai vadovaus nuo sausio 15 dienos, pranešė „Unicorns Lithuania“.
Trejus metus jis vadovavo Lietuvos oro uostams, anksčiau septynerius metus buvo Lietuvos marketingo asociacijos valdybos pirmininkas, dirbo marketingo vadovu Šveicarijos technologijų bendrovėje „Ch-aviation“.
„Turime dar daug neišnaudoto potencialo. Noriu, kad asociacija būtų stipri bendruomenė, kuri ne tik atstovauja savo narių interesams, bet ir aktyviai prisideda prie sprendimų, leidžiančių Lietuvos įmonėms greičiau augti, pritraukti talentus ir kapitalą bei konkuruoti tarptautinėje rinkoje“, – sako S. Bartkus.
„Mano prioritetas – telkti ekosistemą bendriems tikslams ir užtikrinti, kad technologijų verslo balsas priimant valstybei svarbius sprendimus būtų girdimas“, – teigė jis.
Lietuvoje veikia daugiau nei 1,2 tūkst. startuolių, juose dirba daugiau nei 20 tūkst. žmonių.