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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Tyrimas: Vilniuje tarpininkai paveldėtojų žemę NT vystytojams pardavinėjo gerokai brangiau

2026-11-12 09:28 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 09:28
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Vilniuje žemės grąžinimo procesu pasinaudoję tarpininkai iš paveldėtojų supirkinėjo teises į sklypus, kuriuos vėliau nekilnojamojo turto (NT) vystytojams perparduodavo už dešimtis kartų didesnes sumas. Kaip skelbia LRT Tyrimų skyrius, vienas pagrindinių šio verslo veikėjų – buvęs advokatas Juzefas Kozubovskis.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Vilniuje žemės grąžinimo procesu pasinaudoję tarpininkai iš paveldėtojų supirkinėjo teises į sklypus, kuriuos vėliau nekilnojamojo turto (NT) vystytojams perparduodavo už dešimtis kartų didesnes sumas. Kaip skelbia LRT Tyrimų skyrius, vienas pagrindinių šio verslo veikėjų – buvęs advokatas Juzefas Kozubovskis.

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LRT žurnalistams išanalizavus beveik 400 Vilniuje nuo 2020 m. grąžintų ir tarpininkams parduotų sklypų sandorių, nustatyta, kad daugelyje jų figūruoja J. Kozubovskis. Tyrimo duomenimis, verslininkas iš žemės paveldėtojų supirktus sklypus NT plėtotojams parduodavo gerokai brangiau.

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Pavyzdžiui, 2022 m. iš keturių paveldėtojų už 127 tūkst. eurų įsigytus sklypus sostinės B. Karvelio gatvėje J. Kozubovskis po dviejų savaičių su verslininko Gedimino Žiemelio grupe susijusiai bendrovei „Aero City 1“ pardavė už 1,3 mln. eurų.

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LRT duomenimis, iš viso su G. Žiemelio verslu susijusioms įmonėms J. Kozubovskis sklypų pardavė už daugiau kaip 2 mln. eurų, nors jų įsigijimui iš paveldėtojų išleido apie 225 tūkst. eurų.

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Tyrime taip pat nustatyta, kad senyvo amžiaus žemės paveldėtojai, pasirašę preliminarias sutartis su tarpininkais, vėliau įsivėlė į teisminius ginčus ar neteko galimybės disponuoti savo turtu.

Vienas tokių atvejų – vilnietis Hipolitas Golubovičius, kuris už teisę į beveik milijono eurų vertės sklypą buvo sutaręs gauti 70 tūkst. eurų. Kilus konfliktui tarp tarpininkų, teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo jo šeimos turtą.

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LRT teigimu, tarpininkai galėjo disponuoti nevieša informacija apie žemės grąžinimui numatomus sklypus ir jų paveldėtojus. 

Vis dėlto Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), 2023 m. atlikusi antikorupcinės žvalgybos analizę, aktualių ryšių tarp nustatytų trečiųjų asmenų grupių ir Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) ar Vilniaus savivaldybės administracijos nenustatė.

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Tyrimo duomenimis, apie žemės grąžinimo procese veikiančius tarpininkus žinojo skirtingų kadencijų Vilniaus valdžios atstovai, tačiau atsakomybę dėl susidariusios situacijos jie sieja su skirtingomis institucijomis ir ankstesniais sprendimais.

Pats J. Kozubovskis LRT nurodė neketinantis atskleisti savo verslo aplinkybių, o į papildomus žurnalistų klausimus raštu neatsakė.

indeliai.lt

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