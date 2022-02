Tyrimas: kuo daugiau pinigų uždirbate, tuo laimingesni esate

2018 m. galbūt skaitėte apie tyrimą, kuriame buvo teigiama (trumpai tariant), kad pinigai iki tam tikros ribos daro jus laimingesnius, tačiau kai gaunate maždaug 60–75 000 JAV dolerių (52 - 66 000 eurų) atlyginimą, jūsų laimės lygis sumažėja, ir uždirbdami daugiau nepagerinate savo emocinės savijautos. Matthew A. Killingsworthas, naujesnio tyrimo, paskelbto žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“, autorius, nusprendė pakartoti ir patobulinti tą eksperimentą su pataisyta metodika, kad pamatytų, ar išvados pasitvirtina.

Pradiniame tyrime buvo paimti pajamų duomenys ir laimės įvertinimai iš programėlės „Track Your Happiness“. Dalyvių buvo paprašyta įvertinti, ar jie buvo laimingi pastaruoju metu, kaip jautėsi pastaruoju laikotarpiu. M. A. Killingswortho nuomone, tai nebuvo idealus duomenų surinkimo būdas.

„Tam reikia, kad žmonės tiksliai prisimintų, kaip jie jautėsi įvairiomis praeities akimirkomis, o tada tiksliai integruotų tuos prisiminimus į vieną įvertinimą – metodą, kuris yra pažeidžiamas dėl atminties klaidų ir šališkumo priimant sprendimą“, – rašė jis naujajame tyrime.

„Kraštutiniu atveju tai palieka atvirą galimybę, kad, nepaisant siejimo su prisimintais jausmais, pajamos gali būti mažai arba visai nesusijusios su realia žmonių gerove jiems gyvenant savo gyvenimus. Prisiminti jausmai taip pat gali būti netikslūs ar šališki ir dirbtinai nutildyti savo ryšį su pajamomis, kad tikroji patirta gerovė galėtų turėti stipresnį ryšį su pajamomis“, – aiškino jis.

Naujajam tyrimui M. A. Killingsworthas sugebėjo gauti duomenis, kurie pašalino galimą atminties įvestą šališkumą. Naudojant tą pačią programėlę, naujas tyrimas paskatino vartotojus kiekvieną dieną atsakyti į klausimą „Kaip dabar jaučiatės?“. Jie turėjo pasirinkti atsakymus nuo „labai blogai“ iki „labai gerai“. Jiems taip pat buvo užduotas klausimas „Ar apskritai esate patenkintas savo gyvenimu?“, į kurį jie turėjo atsakyti skalėje nuo „Visai ne“ iki „Labai“.

Surinkęs duomenis iš 1 725 994 pranešimų apie gerovę iš 33 391 dirbančio, darbingo amžiaus suaugusiojo, gyvenančio Jungtinėse Valstijose, jis nustatė, kad ryšys tarp pajamų ir laimės lygio buvo gana linijinis tiek gerovės atžvilgiu (remiantis tuo, kaip jie jautėsi kiekvieną dieną), tiek pasitenkinimo gyvenimu.

Tyrimas buvo kiekybinis, tačiau M. A. Killingsworthas pasiūlė daugybę paaiškinimų, kodėl egzistuoja toks ryšys tarp pajamų ir gerovės bei pasitenkinimo gyvenimu.

„Viena iš galimybių yra ta, kad žmonės išleidžia pinigus, jog sumažintų kančias ir padidintų malonumą, o ribiniai doleriai šiems tikslams skiriami skirtingai, atsižvelgiant į jų pajamas, – rašė jis tyrime. – Palyginus su pajamų skirtumu virš ir iki 80 000 JAV dolerių (70 000 eurų), gaunamos didesnės pajamos iki 80 000 JAV dolerių (70 000 eurų) turėjo stipresnį ryšį su sumažėjusiais neigiamais jausmais, o tai atitinka galimybę, kad perėjimas nuo mažų prie vidutinių pajamų gali būti ypač naudingas siekiant išvengti (arba sušvelninti) kančios priežastis.“

Tai reiškia, kuo daugiau disponuojamų pajamų turite, tuo daugiau galite išleisti tam, kad jaustumėtės mažiau siaubingai (arba laimingesni, jei žvelgtume pozityviau). Blogiausia žinia žmonėms, neuždirbantiems didelių pinigų sumų – tyrime nepavyko rasti pinigų ir gerovės santykio ribos.

„Taip pat nebuvo pajamų slenksčio, nuo kurio skiriasi patirta ir vertinama gerovė. Vietoj to, didesnės pajamos buvo susijusios ir su geresne savijauta kiekvieną akimirką, ir su didesniu pasitenkinimu gyvenimu, – apibendrino jis. – Nors gali būti, kad po kurio laiko pinigai praranda savo galią gerinti gerovę, dabartiniai rezultatai rodo, kad riba gali būti aukščiau, nei manyta anksčiau."