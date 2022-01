Maisto kainos šoko aukštyn ne tik Lietuvoje: panašu, kad kuo toliau, tuo bus blogiau

Vidurio ir Rytų Europos vyriausybės stengiasi sutramdyti rinkėjų pyktį dėl smarkiai išaugusių maisto kainų, o kai kurie politikai pasisako už priemones, kurias kritikai lygina su komunistinio laikotarpio politika.

Dėl infliacijos kasdienio maisto produktų kainos smarkiai išaugo visoje Europoje ir už jos ribų, tačiau problema ypač rimta Vidurio ir Rytų Europoje, kur atlyginimai paprastai yra mažesni nei Vakaruose.

Statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, lapkritį vidutinė maisto ir nealkoholinių gėrimų kaina visoje ES per metus išaugo 2,9 proc. Daugelyje Vidurio ir Rytų Europos šalių augimas buvo maždaug dvigubai didesnis arba net daugiau – 5,4 procento Vengrijoje, 6,1 procento Lenkijoje, 6,2 procento Rumunijoje ir 6,8 procento Bulgarijoje.

Ši problema iština kritiniu metu regiono lyderiams. Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbánas siekia būti perrinktas balandį prieš vieningą opoziciją, trokštančią jį nuversti, o Lenkijoje valdančioji partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) ruošiasi kitais metais galimai gausiam balsavimui – jei jos aljansas su retkarčiais nenuspėjamais koalicijos partneriais neiširs anksčiau.

Nacionaliniai lyderiai šiuo metu svarsto arba jau taiko naujas taisykles, įskaitant kainų kontrolę, kovojant su brangaus maisto reiškiniu. V. Orbánas paskelbė, kad cukraus, miltų, pieno, kepimo aliejaus, kiaulienos ir vištienos krūtinėlės kainos bus sumažintos iki spalio mėnesio lygio – jis sakė, kad tai padės apsaugoti vengrų šeimas.

„Vengrija turi judėti pirmyn, o ne atgal“, – sakė V. Orbánas.

Serbija ir Šiaurės Makedonija, kurios tikisi tapti ES narėmis, jau laikinai įšaldė tokių produktų kaip duona, cukrus ir saulėgrąžų aliejus kainas. Tačiau kai kurie mano, kad tokia kontrolė yra kraštutinė priemonė. Lenkijoje vienas parlamentaras iš PiS neseniai sukėlė opozicijos politikų pasipiktinimą, pasiūlęs reguliuoti pagrindinių produktų, tokių kaip duona, cukrus ir miltai, kainas.

Vėliau vyriausybė atsiribojo nuo idėjos, kurią parlamentaras Kazimierzas Smolińskis tvirtino esant jo paties „originalią idėją“.

Rumunijoje žemės ūkio valstybės sekretorius Marius Micu pernai nacionalinei žiniasklaidai sakė, kad vyriausybė „svarsto intervencijas“, tačiau sakė, kad „kištis į laisvąją rinką yra sunku“.

Péteris Márki-Zay, Vengrijos opozicijos kandidatas balandį vyksiančiuose rinkimuose, iš karto sukritikavo V. Orbáno pranešimą apie kainų kontrolę, sakydamas, kad tą daryti jau per vėlu ir pripažino, kad šalies ekonomika yra „tragiškos būklės“.

Lenkijoje opozicija taip pat prikibo prie vyriausybės atsako į aukštas kainas ir priėmė naują šūkį „PiS = didelės kainos“.

Tačiau nacionaliniai lyderiai taip pat turi ribotus svertus, kuriais jie gali kovoti su maisto kainų infliacija, atsižvelgiant į sudėtingą veiksnių tinklą – nuo oro sąlygų iki pasaulinės tiekimo grandinės komplikacijų. Ekspertai prognozuoja, kad ateinančiais mėnesiais viskas gali pablogėti.

Kodėl kyla kainos?

Pasaulinė maisto kainų infliacija ypač skaudžiai paliečia Vidurio ir Rytų Europos šalis, nes, Eurostato duomenimis, maisto produktų kainos regione yra vienos mažiausių visoje ES, tačiau žmonės maistui išleidžia didesnę savo atlyginimo dalį: Lenkijoje ir Vengrijoje daugiau nei 16 proc.,19 proc. Bulgarijoje ir 25,1 proc. Rumunijoje – tai didžiausias rodiklis ES, kur 2020 m. vidurkis buvo 13,5 proc.

„Maisto kainų augimas turi didesnį poveikį Rumunijoje, kur pajamos vienam gyventojui yra mažesnės nei kitose Europos šalyse, – sakė Ionuț Dumitru, Rumunijos „Raiffeisen“ banko vyriausiasis ekonomistas. – Poveikis čia stipresnis, nes vidutinis Rumunijos vartotojas skiria didesnę dalį savo pajamų maisto produktams.“

JT maisto ir žemės ūkio organizacija pranešė, kad 2021 m. pasaulinės maisto kainos pasiekė aukščiausią lygį per 10 metų, o tai siejama su padidėjusia paklausa ir ribota tam tikrų produktų pasiūla, kurią dažnai sukelia gyvūnų ligos, pavyzdžiui, afrikinis kiaulių maras tarp kiaulių ar paukščių gripas. Taip pat įtakos tam turi darbo jėgos trūkumas pandemijos metu ir ekstremalios oro sąlygos pagrindinėse produktus gaminančiose šalyse.

Vidurio ir Rytų Europoje „maistas apskritai yra pigesnis, taigi, jei žaliavos paaugs tam tikru skaičiumi, automatiškai procentinis padidėjimas bus didesnis“, – sakė Crédit Agricole banko Lenkijos filialo vyresnysis ekonomistas Jakubas Olipra.

Be to, situaciją pablogino Europoje besitęsianti energetikos krizė, dėl kurios smarkiai išaugo dujų kainos. Šis padidėjimas paveikė ūkininkus, nes gamtinės dujos, iškastinis kuras, yra pagrindinė jų naudojamų azoto trąšų sudedamoji dalis, o tai savo ruožtu turi įtakos derliui ir padidina gaminamo maisto išlaidas. Maisto perdirbimo įmonėms taip pat teko grumtis su didesnėmis energijos sąnaudomis, dažnai perkeliant jas vartotojams.

„Paimkite, pavyzdžiui, duoną, – sakė I. Dumitru iš „Raiffeisen“ banko. – Dujų ir kviečių kaina yra veiksniai, tiesiogiai darantys įtaką duonos kainai. Neįmanoma nematyti maisto kainų kilimo, kai auga ir energijos kainos.“

Čekijos žemės ūkio ministerijos atstovas Vojtěchas Bílý prognozavo, kad šiais ar kitais metais kainos gali kilti dar didesniu mastu, nes „kai kurios maisto įmonės turi ilgalaikes sutartis dėl energijos pirkimo“.

Vietos gyventojai sako, kad dabar jiems sunku sudurti galą su galu, palyginus su situacija prieš metus.

„Net prastesnė duona, kurią perku tik balandžiams šerti, dabar yra brangesnė, – sakė Camelia Antonescu, dirbanti privačios Bukarešto ligoninės priežiūros komandoje. – Pažiūri į savo krepšelį ir jis beveik tuščias. Žiūri į kvitą ir nesupranti, ką tokio nusipirkai už savo pinigus.“

Duonos kainos gali apkrauti ir bankus

Siekdamos išspręsti sudėtingas maisto kainų infliacijos problemas, šalys svarsto galimybę sumažinti PVM tarifus elektrai ir dujoms, o tai gali netiesiogiai sumažinti kainas parduotuvėse. Lenkijoje jau nuspręsta panaikinti PVM mokesčius maisto produktams ir trąšoms.

M. Morawieckis praėjusių metų pabaigoje paskelbė apie daugybę kitų priemonių, kurios padėtų žmonėms susidoroti su brangesniais produktais, įskaitant išmokas, kurios šiais metais bus išdalintos mažas pajamas gaunančioms šeimoms nuo 400 iki 1 437 zlotų (nuo 88 iki 317 eurų), priklausomai nuo namų ūkio dydžio ir atlyginimų.

Klausimas, ar to pakaks, jei maisto kainos išliks aukštos. Opozicija apkaltino M. Morawieckį atitrūkus nuo tikrovės, su kuria susiduria eiliniai piliečiai, po to, kai praėjusį rudenį per interviu televizijai pateikė vingiuotą pusantros minutės atsakymą į klausimą apie duonos kainą. Kalbėdamas apie įvairius ekonominius veiksnius, turinčius įtakos kainoms, jis nepateikė atsakymo.

Joanna Serafin-Anguzu, mama iš Varšuvos, gerai žino atsakymą ir sako sapnavusi košmarus apie tai, kaip per pastaruosius dvejus metus jos vyro mėgstamos chalkos duonos kaina išaugo nuo 4,60 zloto iki 5,80 zloto.

„Nežinau, ar šis sapnas yra mano pačios baimių pasekmė, – sakė ji. – Ar kitų žmonių pasakojimai apie tai, kad turėsime apsipirkti su pirkinių maišeliais, pilnais pinigų.“