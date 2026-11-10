Tyrimas atskleidė, kodėl Lietuvos IT sektoriuje – vos 18 proc. darbuotojų moterų: „Vinted“ iniciavo pokyčius įgalinančią iniciatyvą

IT galimybės ir lūkesčiai nesutampa
„Vinted“ užsakymu pernai gruodį agentūros „HUBEL“ atliktas tyrimas išsiskyrė savo gyliu ir aprėptimi. Kiekybiniame etape buvo apklausta beveik 1600 respondentų, atspindinčių reprezentatyvią Lietuvos gyventojų imtį.
Tuo metu kokybinėje dalyje taikytas unikalus „trikampio“ principas – gyvai kalbintos šalies moksleivės, jų tėvai ir informatikos mokytojai. Tai leido pamatyti ne tik apklaustųjų nuostatas, bet ir respondentus supančią aplinką bei kasdien pastariesiems daromą įtaką.
Tyrimo duomenys rodo, kad IT pasaulis turi stiprų suformuotą įvaizdį, tačiau pasigilinus matyti, jog nėra detalaus suvokimo, pavyzdžiui, kokios yra IT specialybės, kurios kompetencijos joms reikalingos, kuo ypatinga šio darbo specifika.
Todėl net pusė šalies gyventojų IT vertina kaip labai perspektyvią sritį, o net 89 proc. tėvų palaikytų savo dukrą, jei atžala nuspręstų pasirinkti šį kelią.
Visgi tyrimo autoriai pastebi paradoksą. Nors tėvai sako „taip“ savo vaikų pasirinkimui, dažnai patys negali tiksliai įvardyti, kur ir kuo konkrečiai jų dukra galėtų dirbti.
„Pačios merginos darbo IT srityje neatmeta. Tačiau jos tiesiog nemato, koks įvairus ir kūrybiškas yra šis pasaulis. Moksleivės puikiai žino paviršinius privalumus: gerai apmokamą, lankstų darbą, puikias karjeros galimybes. Kita vertus, IT pasaulis joms atrodo labai sudėtingas ir pernelyg rimtas. Tik kas trečia mergina šią sritį laiko kūrybiška ir vos kas septinta – žaisminga. O juk būtent kūrybos, o ne sauso programavimo, moksleivės šiandien labiausiai ir ieško“, – tyrimo įžvalgomis dalijasi „HUBEL“ atstovė Laura Zigmantė.
Pasak jos, paklaustos, kuriomis IT užduotimis labiausiai mėgaujasi, merginos dažniausiai nurodė kūrybinius iššūkius (47 proc.), o programavimą – gerokai rečiau (19 proc.).
Būtent šie prieštaravimai bendrovę „Vinted“ paskatino kurti iniciatyvą „Kibirkštys“. O jos tikslas – inicijuoti realius pokyčius šalies IT sektoriuje.
„Technologijos yra visur aplink mus, o merginos jomis naudojasi kasdien. Kai nuvažiuojame į mokyklas ir paklausiame, ką jos patobulintų „Vinted“ programėlėje – kyla rankų miškas, idėjų begalybė. Tačiau supratimo, kad tos pastebėtos smulkmenos ir idėjos gali tapti jų profesija – tiesiog nėra. Todėl šiandien tarp to, kas vyksta mokyklos informatikos pamokoje, ir to, kaip problemos sprendžiamos šiuolaikinėse technologijų įmonėse, vis dar egzistuoja didžiulis atotrūkis. IT dažnai piešiamas kaip vienišas kodavimas prie ekrano, o juk technologijoms lygiai taip pat reikia komandinio darbo, empatijos ir kūrybiškumo“, – sako „Vinted“ vyr. talentų direktorė ir iniciatyvos „Kibirkštys“ kūrėja Viktorija Jaksebagaitė.
Turi „neatrakintas“ stiprybes
Nors IT pasaulį dar lydi begalė stereotipų, tyrimas sugriovė mitą, kad merginos nesirenka technologijų dėl gilių visuomenės įsitikinimų. Pačios moksleivės beveik nemano, kad IT yra „nemoteriška“ profesija – taip mąsto vos 5 proc. apklaustųjų. Visgi kas trečia mergina atkreipia dėmesį į tai, kad moterų šioje aplinkoje šiandien tiesiog yra per mažai.
Tyrimas taip pat parodė, kad jas nuo IT pasaulio skiria keli smulkesni, kasdieniai veiksniai, kurie susideda į bendrą miglotą vaizdą. Kadangi technologijos tapatinamos tik su programavimu prie kompiuterio ekrano, – komandinis darbas, empatija ir galimybė kurti apčiuopiamą pokytį žmonių gyvenime lieka visiškai nematomi. Ir tik viena iš dešimties moksleivių teigia gerai suprantanti, ką iš tiesų reiškia dirbti IT sektoriuje.
„Merginos nesako „IT – ne man“. Jos teigia – „nežinau, ar tai man“. Merginoms vis dar trūksta žinių apie realią šios profesijos darbo dieną, profesinių galimybių įvairovę. O kai vaizdas miglotas, sunku patikėti, kad turimos stiprybės – kruopštumas, empatija ar gebėjimas matyti visumą – čia gali būti puikiai pritaikytos“, – pažymi L. Zigmantė.
„Mes matome, – tęsia ji, – kad mokytojai pastebi, jog merginos linkusios kelti sau itin aukštą kartelę ir nuvertinti gebėjimus, net ir tuomet, kai mokosi puikiai. Todėl šalies moksleivėms reikia ne dirbtinio įtikinėjimo, o galimybės realiai pasimatuoti profesiją, pamatyti pavyzdžius bei suprasti, kad čia galima būti savimi. Tai iš dalies yra ir pedagogų atsakomybė. Merginos dažnai pamėgsta informatiką, jei užmezga ryšį su mokytoju.“
Parodys, kad IT (pa)tinka merginoms
Siekdama atverti merginoms duris į technologijų pasaulį ir suteikti joms laisvę kurti, bandyti, klysti ir atrasti save, „Vinted“ pradeda iniciatyvą „Kibirkštys“. Šiuo projektu nesiekiama visų moksleivių paversti programuotojomis. „Kibirkščių“ tikslas – išplėsti technologijų sąvoką bei leisti merginoms pamatyti, kaip, naudojant IT įrankius, galima kurti patogesnį, sąžiningesnį ir rūpestingesnį pasaulį.
„Technologijos formuoja mūsų visų kasdienybę, todėl jos privalo būti kuriamos komandiškai – su empatija, sąžiningumu ir tikru rūpesčiu žmogumi. O jei technologijas kuriant nedalyvauja merginos, mes prarandame didžiulę dalį kūrybiškumo, empatijos ir kitokio požiūrio kampų. Mes norime suteikti 5–12 klasių moksleivėms erdvę „pasimatuoti“ IT profesijas per praktiką: suprasti, kaip atrodo tikra darbo diena, pamatyti technologijas kuriančias moteris ir priimti pamatuotą sprendimą dėl savo ateities“, – akcentuoja V. Jaksebagaitė.
Jos teigimu, daugiau merginų IT reiškia didesnę skirtingų minčių ir idėjų įvairovę. „Kartu mes galime kurti technologijas, geriau suprantančias žmones, atliepiančias tikrus poreikius ir sprendžiančias realias pasaulio problemas. Todėl norime merginoms suteikti ne tik įrankius ir esamus pavyzdžius, bet ir bendruomenę, kuri palaikytų bei įkvėptų“, – kalba pašnekovė.
Pirmasis iniciatyvos „Kibirkštys“ etapas bus nukreiptas tiesiogiai į moksleives: jų laukia renginiai, šešėliavimo galimybės, įkvepiančios IT pasaulio moterų istorijos, vizitai į mokyklas ir platforma kibirkstys.lt, leidžianti pačioms „pasimatuoti“ skirtingas IT kryptis. Visgi tai – tik pradžia. Iniciatyva vėliau bus nuosekliai plečiama, įtraukiant informatikos mokytojus, mokyklas bei kitas technologijų įmones, siekiant sukurti ilgalaikį ir sisteminį pokytį visoje šalyje.
„Didesnis moterų įsitraukimas į IT ne tik kuria geresnius, visapusiškesnius sprendimus, bet ir tiesiogiai prisideda prie šalies ekonomikos augimo bei saugumo. Todėl kviečiame mokyklas, mokytojus, tėvus, technologijų įmones jungtis prie šio judėjimo. O kiekvienai moksleivei noriu pasakyti: nelikite tik programėlių vartotojomis telefone – ateikite ir kurkite technologijas pačios“, – kviečia V. Jaksebagaitė.
Straipsnį parengė: UAB, Vinted.