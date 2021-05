Tūkstančiams gyventojų dar bus grąžinta vidutiniškai po beveik 300 eurų, bet kiti jau įspėjami

Pasibaigus mokesčių deklaravimui tik kai kuriuos permokos jau pasiekė. Inspekcija atskleidžia, kad jau grąžinta beveik 200 mln. eurų, tačiau dalis žmonių savo pinigų turės palaukti iki pat rugpjūčio.

„Už praėjusius metus VMI 730 tūkst. gyventojų jau grąžino daugiau nei 191 mln. eurų permokų. Visos permokos bus pervedamos iki liepos 31 d.“, – sakė VMI Strateginės komunikacijos skyriaus specialistė Agnė Zelenė.

Iš viso grąžinamų permokų sulauks apie 1,025 mln. gyventojų, kuriems skirta 272 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokų suma. Vadinasi, dar daugiau kaip 290 tūkst. gyventojų gali tikėtis 81 mln. eurų – vidutiniškai beveik po 275 eurus kiekvienas.

Tiesa, po pajamų deklaracijos VMI turėtų sulaukti beveik tiek pat grąžinamų mokesčių.

„Apie 221 tūkst. gyventojų pateikė pajamų deklaracijas už 2020 metus su mokėtina GPM suma. Jie turės sumokėti beveik 235 mln. eurų GPM“, – aiškino A. Zelenė.

Nedeklaravusiems gali grėsti administracinė atsakomybė

Naujienų portalą tv3.lt VMI informavo, kad šiemet pajamas deklaruoti turėjo 470 tūkst. gyventojų, tačiau sulaukta tik 403 tūkst. deklaracijų. Tai reiškia, kad net 67 tūkst. žmonių neskyrė laiko deklaruoti pajamas, todėl jiems gali grėsti ir administracinė atsakomybė.

„Jei gyventojai po pajamų deklaravimo termino nepateikia deklaracijų, visų pirma, VMI siunčia priminimus apie neatliktą pareigą. Pažymime, kad priminimai gyventojams, kurie turėjo deklaruoti pajamas, tačiau laiku to nepadarė, jau yra siunčiami. Jei ir po priminimo gyventojas nedeklaruoja pajamų, tokiu atveju jam gali būti taikoma administracinė atsakomybė“, – įspėjo Strateginės komunikacijos skyriaus specialistė.

Tiesa, dėl susiklosčiusios koronaviruso situacijos kai kuriems gyventojams yra taikomos išimtys:

„Gyventojams, kurie neturi galimybės sumokėti mokesčių laiku, iki spalio 31 d. yra taikomos mokestinės pagalbos priemonės – neskaičiuojami delspinigiai ir nepradedami išieškojimo veiksmai. Mokestinės pagalbos priemonės taikomos iki spalio 31 d. ir individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurių ekonominė veikla įtraukta į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą.“

„Sodrai“ reikia sumokėti įmokas

VMI deklaruojantys praėjusių metų veiklos pajamas, turėtų nepamiršti ir sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų „Sodrai“. Įmokoms įtakos turi ir karantinas.

Dėl karantino savarankiškai dirbantys gyventojai gali tikėtis mokestinės pagalbos, o „Sodros“ darbuotojai pajamas VMI deklaravusiems, tačiau iškart įmokų nesuskubusiems sumokėti gyventojams paskambina ir pataria, kaip tai padaryti. Tokių skambučių jau sulaukė per 20 tūkst. dirbančiųjų savarankiškai.

Savarankiškai dirbantys gyventojai sumokėti įmokas „Sodrai“ nuo VMI deklaruotų pajamų turi iki pajamų deklaravimo termino pabaigos – šiemet paskutinė diena tai padaryti laiku yra gegužės 3-oji (pirmadienis). Palyginti, pernai pajamų deklaravimo terminas buvo pavėlintas dviem mėnesiais, tačiau šiemet vėl yra įprastas.

Jeigu gyventojas negali įmokų sumokėti laiku, jis turėtų kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo. Savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurių veikla apribota ir dėl karantino poveikio įtrauktiems į VMI paveiktų veiklų sąrašus, įmokos atidedamos supaprastinta tvarka.

Nesumokėjus įmokų laiku ir nesikreipus dėl jų atidėjimo „Sodra“ imtųsi įmokų skolų išieškojimo.

Kiek ir už ką reikia mokėti „Sodrai“

Savarankiškai su individualios veiklos pažyma dirbančių gyventojų įmokų dydis priklauso nuo jų deklaruotų pajamų, ar buvo pernai mokamos įmokos avansu bei minimalios PSD įmokos, taip pat nuo to, ar žmogus dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime. Be to, taikoma mokestinė pagalba dėl karantino.

Įmokos už veiklą su individualios veiklos pažyma skaičiuojamos nuo 90 proc. pajamų prieš tai atskaičius leistinus atskaitymus (30 proc. arba faktinius).

Nuo šios sumos mokamas 6,98 proc. PSD įmokų ir 12,52 proc. VSD įmokų, prie kurių reikėtų pridėti dar 2,1 proc. arba 3 proc. jeigu žmogus dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime.

Daugiau apie tai skaitykite čia.