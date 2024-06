Tirpstat nuo karščių? Tirpsta ir „Iki“ kainos: parduotuvėse ūžia „Vasarotojų fiesta“

REKLAMA

„Savo pirkėjams siekiame pasiūlyti geriausią kainos ir kokybės santykį, kad jie arčiau namų galėtų įsigyti visko, ko šiuo metu reikia. Todėl ne tik rūpinamės ypač gausiu asortimentu, bet ir kiekvieną savaitę kruopščiai atrenkame apie 5 tūkst. prekių, kurioms skelbiame nuolaidas net iki 50 proc. Vertiname, kokios prekės šiuo metu yra aktualiausios, kad galėtume pasiūlyti pirkėjams kuo naudingesnes akcijas. O tai pirkėjams reiškia viena – reikalingomis prekėmis jie „Iki“ gali apsirūpinti taupydami ir laiką, ir pinigus“, – sako G. Kitovė.

Įsibėgėjus vasarai, „Iki“ šią savaitę be tradicinių nuolaidų paskelbė dar ir „Vasarotojų fiestą“. Joje – aibė pamėgtų maisto prekių, kurias šią savaitę perkant „Iki“ galima išlesti mažiau.

Norisi nuo karščių gintis ledais? Įvairiems jų – nuo gurmaniškų „Billa Premium“ ir legendinių „Ben & Jerry's“ iki numylėtų „Klasika“ ar „Pols“ – su „Iki“ kortele taikomos nuolaidos net iki 50 proc.

Temperatūrai jau kylant virš 30 laipsnių, svarbu nepamiršti ir vartoti daug skysčių. Apsirūpinti jais „Iki“ šią savaitę galima pigiau – sutaupys ieškantys ir mineralinio vandens, ir gazuotų gėrimų ar sulčių.

Šį ypač šiltais orais lepinsiantį savaitgalį maistą norėsis ruošti tik lauke. Sukti galvos, ką kepti, nereikės, jeigu prieš tai apsilankysite „Iki“. Pavyzdžiui, „Vasarotojų fiesta“ lojaliems „Iki“ pirkėjams atneša nuolaidas jau pamėgtoms dešrelėms – galite rinktis karštai rūkytas „Medžiotojų“, skanintas žolelėmis, klasikines ar specialiai paruoštas gardiems dešrainiams.

Taupykite „Iki“: marinuotiems šviežios kiaulienos gaminiams – 20 proc. nuolaida

„Kad būtų dar greičiau ir pigiau, pasirūpinome ir specialiomis akcijomis tradicinėse „Iki Nuolaidiškėse“. Iki šios savaitės pabaigos lojalūs pirkėjai pačius įvairiausius marinuotus šviežios kiaulienos gaminius gali pirkti net penktadaliu pigiau. Jų siūlome sufasuotų patogiose pakuotėse, galima rinktis ir iš ypač plataus asortimento sveriamose lentynose. Iš šviežios, lietuviškos kiaulienos didžiausiose parduotuvėse mūsų mėsininkai patys ruošia šašlykus, kemša dešreles ir marinuoja kepsnius, tad pirkėjai gali būti ramūs dėl kokybės ir šviežumo“, – pabrėžia G. Kitovė.

O garnyrui ar netgi kaip atskiram patiekalui puikiai tiks naujo derliaus bulvytės. Šviežios „Clever“ bulvės vilios ne tik skoniu, bet ir gera kaina – su „Iki“ kortele jos šią savaitę tekainuoja 0,89 Eur/kg.

Negana to, stipriai sutaupys ir žuvies gerbėjai – skrostoms atlantinėms lašišoms be galvų, be uodegų skelbiama net 41 proc. akcija. Panaudojus „Iki“ lojalumo kortelę, jų kilogramo kaina nukris vos iki 9,99 Eur.

„Savaitgaliais turime tradiciją paskelbti ir naudingas nuolaidas ištisoms prekių kategorijoms. Taip pirkėjai turi daugiau galimybių sutaupyti – jie gali rinktis savo mėgstamus prekių ženklus ir mokėti mažiau. Šįkart iki sekmadienio taikome 20 proc. nuolaidą su „Iki“ kortele įvairiems vytintiems mėsos gaminiams, 25 proc. – konservuotiems vaisiams ir daržovėms bei miltams, kruopoms, o 30 proc. – ir sultims, nektarams, sulčių gėrimams“, – vardija G. Kitovė.

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami „Iki“ leidiniuose parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje kiekvienas pirkėjas ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudamas lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.