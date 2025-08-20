„Telia Lietuva“ plečia IT padalinį, ieško 10 vadovų

Šiuo žingsniu bendrovė stiprins Lietuvos kaip technologijų kūrėjos vaidmenį Baltijos ir Šiaurės šalių regione, pranešė „Telia Lietuva“.
„Telia“ IT sistemų padalinio vadovas Artūras Vedrickas sako, kad bendrovė stiprina IT pajėgumus, kad galėtų greičiau kurti inovacijas, lanksčiau reaguoti į klientų poreikius ir teikti daugiau pažangių paslaugų.
„Kuriame lankstesnį, į klientų poreikius orientuotą IT veiklos modelį, kuriam įgyvendinti reikalinga stipri lyderystė sistemų valdyme ir inovacijų kūrime. Šio pokyčio įgyvendinimui ir ieškome naujos vadovų komandos“, – pranešime sakė jis.
Planuojant tolesnę plėtrą dabartinius aštuonis IT domenus pakeis 12 specializuotų sričių.
„Kurdami aukštos pridėtinės vertės darbo vietas IT profesionalams atsitraukiame nuo siauro techninio vykdytojo vaidmens ir stipriname Lietuvą kaip sprendimų kūrėją“, – sakė A. Vedrickas.
Lietuvoje veikia dvi „Telia“ grupės įmonės – „Telia Lietuva“ ir „Telia Global Services Lithuania“. Pastaroji pernai atleido apie 150, o „Telia Lietuva“ – apie 100 žmonių, dabar jose dirba atitinkamai 736 ir 1720 darbuotojų, rodo „Sodros“ duomenys.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!