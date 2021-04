„Telia Lietuva“ pajamos šiemet išaugo 8,2 proc., pelnas – 4,4 proc.

Įmonės pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 4,4 proc. – nuo 12,5 mln. eurų iki 13,1 mln. eurų.

Šiemet EBITDA, palyginti su 2020 metų sausiu-kovo rodikliu, padidėjo 6,1 proc., – iki 34,8 mln. eurų.

Pirmąjį ketvirtį bendrovė dviženkliais skaičiais augino įrangos, informacinių technologijų (IT) paslaugų verslui ir televizijos (TV) pardavimus.

„Telia Lietuvos“ pajamos iš IT paslaugų pardavimo per metus išaugo 26,5 proc., įrangos pardavimai pašoko per 30 proc., TV paslaugų – 11,6 proc., o pajamos iš plačiajuosčio interneto ir mažmeninio mobiliojo ryšio paslaugų augo atitinkamai po 8,7 ir 5,2 proc.

„Telia Lietuvos“ vadovas Danas Strombergas sako, kad užsitęsusi pandemija suteikė didžiulį skaitmeninimo impulsą verslams ir organizacijoms, kurios sėkmingai tuo naudosis ne tik karantino metu, bet dar labiau jam pasibaigus.

„Matome labai aiškią tendenciją – į viršų šauna IT ir debesijos sprendimai verslui, klientai grįžta pas mus dėl ryšio kokybės, o paslaugų pardavimai internetu ir nuotolinis žmonių aptarnavimas įgyja didžiulę svarbą“, – pranešime sako „Telia Lietuvos“ vadovas.

Pasak D. Strombergo, pandemija atskleidė ryšio kokybės bei greičio svarbą, ši tendencija išliks ir ateityje, todėl paklausa bendrovės paslaugoms toliau augs.

Jis primena apie pradėtą vieną didžiausių pastarųjų metų investicinių projektų – visoje Lietuvoje per trejus metus įmonė žada įdiegti apie 2 tūkst. naujos kartos „Ericsson“ bazinių mobiliojo ryšio stočių.

„Vien per pirmąjį ketvirtį investuoti 12 mln. eurų yra tik pati pradžia. Skirdami daugiau kaip 10 proc. savo pajamų sumos investicijoms, siekiame, kad Lietuva taptų dar labiau skaitmenine šalimi“, – žada D. Strombergas.

Bendrovės valdyba eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks balandžio 27-ąją, siūlo 2020 metais dividendams skirti rekordinę, 58,3 mln. eurų sumą, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai.