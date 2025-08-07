Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Telia“ įrengė naują mobiliojo ryšio stotį Palangoje

2025-08-07 13:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 13:28

Telekomunikacijų bendrovė „Telia“ praneša pradėjusi naujos kartos mobiliojo ryšio stočių statybas Palangoje, o pirmoji tokia stotis jau įrengta ir veikia Užkanavės gyvenvietėje.

Telefonas (nuotr. Telia)

Telekomunikacijų bendrovė „Telia“ praneša pradėjusi naujos kartos mobiliojo ryšio stočių statybas Palangoje, o pirmoji tokia stotis jau įrengta ir veikia Užkanavės gyvenvietėje.

REKLAMA
0

Bendrovės teigimu, naujoji stotis turėtų užtikrinti stabilesnį mobiliojo ryšio signalą kurorto gyventojams bei lankytojams.

„Puikiai suprantame, koks svarbus geras ryšys Palangos gyventojams ir svečiams, todėl ieškojome tinkamiausio sprendimo. Mums buvo lygiai taip pat svarbu išsaugoti tai, kas Palangoje brangiausia – jos unikalų gamtinį grožį“, – pranešime cituojama „Telia“ Nekilnojamojo turto plėtros komandos vadovė Sigita Šeputienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Šeputienės teigimu, nauja bendrovės stotis atitiko Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistų reikalavimus, o dėl minimalaus poveikio gamtai jai suteiktas „Meldo“ pavadinimas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Palangos mero Šarūno Vaitkaus, kokybiškas ryšys kurortui yra ne mažiau svarbus nei patogi viešoji infrastruktūra ir patrauklios erdvės, o Užkanavėje pastatyta bazinė stotis, jo teigimu, įrodo, jog technologijos gali būti suderinamos su išskirtiniu kraštovaizdžiu.

„Kiekvienas apgalvotas ir atsakingas sprendimas, kuris stiprina ryšio infrastruktūrą, yra investicija į patogesnį gyvenimą ir sėkmingą kurorto veiklą“, – pranešime cituojamas Š. Vaitkus.

Bendrovė taip pat planuoja analogišką bazinę stotį artimiausiu metu įrengti Monciškėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų