„Telia“ įrengė naują mobiliojo ryšio stotį Palangoje

Bendrovės teigimu, naujoji stotis turėtų užtikrinti stabilesnį mobiliojo ryšio signalą kurorto gyventojams bei lankytojams.
„Puikiai suprantame, koks svarbus geras ryšys Palangos gyventojams ir svečiams, todėl ieškojome tinkamiausio sprendimo. Mums buvo lygiai taip pat svarbu išsaugoti tai, kas Palangoje brangiausia – jos unikalų gamtinį grožį“, – pranešime cituojama „Telia“ Nekilnojamojo turto plėtros komandos vadovė Sigita Šeputienė.
S. Šeputienės teigimu, nauja bendrovės stotis atitiko Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistų reikalavimus, o dėl minimalaus poveikio gamtai jai suteiktas „Meldo“ pavadinimas.
Pasak Palangos mero Šarūno Vaitkaus, kokybiškas ryšys kurortui yra ne mažiau svarbus nei patogi viešoji infrastruktūra ir patrauklios erdvės, o Užkanavėje pastatyta bazinė stotis, jo teigimu, įrodo, jog technologijos gali būti suderinamos su išskirtiniu kraštovaizdžiu.
„Kiekvienas apgalvotas ir atsakingas sprendimas, kuris stiprina ryšio infrastruktūrą, yra investicija į patogesnį gyvenimą ir sėkmingą kurorto veiklą“, – pranešime cituojamas Š. Vaitkus.
Bendrovė taip pat planuoja analogišką bazinę stotį artimiausiu metu įrengti Monciškėse.
