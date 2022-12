Teismas: statybų bendrovė turi ištaisyti defektus VU Gyvybės mokslų centre

Panevėžio apygardos teismas gruodžio 13 dieną iš dalies patenkino mokslo įstaigos ieškinį ir pripažino, kad 2013-2015 metais statydamas naujus VU mokslo korpusus PST dalį darbų atliko netinkamai.

„Dėl netinkamų darbo projekto sprendinių ir atliktų statybos rangų darbų nebuvo tinkamai įrengta pastato elektrotechninė dalis, dėl ko ne tik įvyko gedimai, bet ir nebuvo tinkamai reguliuojama įtampa elektros srovėje, kas lėmė didesnės ieškovės išlaidas už suvartotą elektros energiją“, – rašoma teismo nutartyje.

Teismas taip pat pripažino, kad dėl pasikartojančių elektros tinklo avarijų centro pastate Saulėtekio al. 7 universitetas per kelerius metus patyrė per 23 tūkst. eurų nuostolių, kuriuos PST privalo atlyginti, taip pat per vienerius metus pašalinti elektrotechninės dalies defektus.

VU nurodė, kad Gyvybės mokslų centre 2015 metų pabaigoje užbaigus statybas jau 2018 metų liepą statinių elektros įrenginyje sprogo kondensatorius, o po metų – kondensatorių baterijos, dalis jų sugedo.

Teismo nutartyje rašoma, kad 2020 metų kovą VU kreipėsi į PST prašydamas ištaisyti trūkumus, tačiau rangovas atsisakė tai padaryti nurodydamas, jog skydų gedimas atsirado dėl netinkamo naudojimo.

Sprendimas per 30 dienų dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,