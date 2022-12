Lazdijų gyventojai pakraupę – per šalčius pradėtas tiesti šaligatvis: „Susmegs ir viskas“

Žmonės stebisi: negi reikėjo laukti minusinės temperatūros ir gausaus sniego? Plytelės kažin, ar sulauks pavasario, šaligatvį greičiausiai reikės perdaryti.

Lazdijai Kalėdų laukia ne tik pasipuošę miesto centrą. Žiba gražuolė eglė, šventinę nuotaiką sukuria ir didžiulės sniego pusnys. O štai kelininkams kalnai sniego – nė motais. Draugystės gatvėje šiomis dienomis virte verda darbas. Gausus darbininkų būrys kloja naują šaligatvį. Tiesa, pamatę TV3 Žinių žurnalistus, kažkodėl nutraukia darbą ir skuba slėptis.

Lazdijų gyventojai trauko pečiais ir sako nesuprantys, kas vyksta: plytelės klojamos praktiškai į sniegą. Darbas šioje gatvėje esą itin intensyviai vyksta šią savaitę. Nors dienomis Lazdijuose paspaudžia iki -10, naktimis – dar didesnis šaltis.

„Prie pat gyvenu. Per dieną nuklojo beveik visą galą. Sumetė, sumetė... Nežinau, kaip bus, perdės pavasarį. Susmegs ir viskas“, – sako Lazdijų gyventojas Andrius.

Kad šioje gatvėje, dėl žmonių saugumo, būtinas šaligatvis – nutarta jau prieš metus. Lazdijų gyventojai džiaugėsi dėl tokio sprendimo. Tik štai, kodėl pradėtas tiesti dabar, per didžiuosius šalčius, nesupranta. Paaiškinti laiko nerado nei Lazdijų merė, nei administracijos direktorius. Atsiuntė Vietinio ūkio skyriaus vyresnįjį specialistą.

„Vyko projektavimo darbai, užtrunka tos procedūros, kai reikia suderinti su įvairiomis institucijomis, gauti visus sutikimus, leidimus darbams. Tai užtrunka“, – tvirtina vyresnysis specialistas Virginijus Blažauskas.

Kiek daugiau nei kilometro šaligatvis savivaldybei kainuos daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Lazdijų gyventojai sako, kad pinigai šiuo atveju – į pusnį. Plytelės iki pavasario išsikraipys, tad reikės iš naujo tiesti.

„Rudenį, pavasarį – suprantu. Bet žiemą... Kažkaip ne taip“, – kalba Lazdijų gyventojas Arūnas.

„Ne per tokį šaltį dėti. Aš pats statybininkas, aš jau žinau. Viskas išsivaikščios juk, kas iš to, kad jas sudės čia. Lazdijų viduryje irgi sudėta, per patį snygį. Pavasarį vėl perdaryti reikės, kas iš to?“ – tvirtina Lazdijų gyventojas Andrius.

Vietinio ūkio skyriaus specialistas aiškina, kad lėšos ir darbas nenueis perniek. Esą šaligatvio pagrindas patiestas dar tuomet, kai nebuvo šalčių. O betono plytelės minusinės temperatūros nebijo. Tad savivaldybės atstovas įsitikinęs, kad perdaryt šaligatvio pavasarį nereikės.

„Taip, dabar jau žiema, minusinė temperatūra. Bet darbai, kuriems reikia išlaikyti temperatūrinį režimą, jie buvo atlikti laiku, tinkamai. Dabar šiuo metu dirbama su biriom medžiagom, su kietom“, – tvirtina V. Blažauskas.

Bet žmonės sako, kad valdininkai juos kvailais laiko. Lazdijų gyventojai mano, kad skubama dėl to, jog projektas – suvėlintas, o šių metų biudžeto lėšas būtina panaudoti. Laiko nebedaug – vos pora savaičių.

„Čia tuos projektus, kol jie patvirtina, kol tas visas biurokratijas praeina, atsitinka tokia situacija. Reikia padaryti darbus, o čia žiema atėjo“, – sako Lazdijų gyventojas Marius.

Anot savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus specialistės, jei šaligatvis ir bus su broku – mokesčių mokėtojams darbai nekainuos du kartus. Esą rangovai už tai prisiima atsakomybę ir šaligatviui suteiks penkerių metų garantiją.