Teismas: LTG teisėtai nutraukė sutartį su „Uosto vartais“ dėl baltarusiškų trąšų

Vilniaus apygardos teismas birželio 19 dieną netenkino „Uosto vartų“ skundo ir nepakeitė kovą priimto Vilniaus apylinkės teismo sprendimo.

Teismų teigimu, „Uosto vartai“ neįsitikino, kad vežtas karbamidas buvo pagamintas ne sankcionuotoje Baltarusijos trąšų įmonėje „Grodno Azot“.

„Ieškovė („Uosto vartai – BNS), prieš nuspręsdama vežti iš Baltarusijos mineralines trąšas, privalėjo įsitikinti dėl produkcijos gamintojo, t. y. kad tai nėra produkcija, pagaminta „Grodno Azot“. Taip pat kilus abejonėms dėl galimo sankcijų apėjimo ieškovė turėjo imtis aktyvių veiksmų, siekdama pašalinti kilusias abejones“, – rašoma Vilniaus apygardos teismo nutartyje.

„Tuo tarpu ieškovė apsiribojo formaliais veiksmais ir vietoje objektyvių faktinių aplinkybių teikė arba šališkus (susijusius) šaltinius su pačių atliktu faktinių aplinkybių interpretavimu“, – teigė teisėjai.

Teismo teigimu, „Uosto vartams“, kaip patyrusiai įmonei, taikomi „aukštesni atidumo ir rūpestingumo standartai“, todėl jai i turėjo kilti pagrįstas įtarimas, kad prekyba su Baltarusijos bendrove „Technospectrading“ yra tik priedanga „Grodno Azot“ trąšoms gabenti.

„Visuotinai žinoma informacija, kad „Grodno Azot“ vienintelė Baltarusijoje gamina trąšas“, – pažymėjo teismas.

Vilniaus apylinkės teismas pabrėžė, kad Baltarusijos įmonės „Texnospectrejding“ ir „TexnospectrejdingEksport“ veikia kaip priedangos įmonės, kurių vardu netiesiogiai veikia „Grodno Azot“.

Savo ruožtu „Uosto vartai“ teismui teigė pateikę Baltarusijos prekybos ir pramonės rūmų išduotą kilmės sertifikatą kaip įrodymą, jog trąšos gaminamos nesankcionuojamoje bendrovėje „Technospectrading“.

Vis dėlto teismas nurodė, kad remiantis Muitinės kriminalinės tarnybos 2023 metų kovo nutarimu, kuris laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią nei Baltarusijos išduoti sertifikatai, „Technospectrading“ yra tik priedanga sankcionuotai bendrovei.

Be to, teismo teigimu, „Uosto vartų“ paaiškinimas, kad deklaraciją pasirašė „Technospectrading“ ir to turėjo užtekti, todėl ji deklaracijos pasirašyti neturi, rodo, kad įmonė negali suteikti visapusio pasitikėjimo.

„LTG Cargo“ sutartį su baltarusiško karbamido krovinio ekspeditore „Uosto vartais“ vienašališkai nutraukė 2023-ųjų kovą. LTG atstovai BNS tuomet patvirtino, kad sutartis nutraukta gavus galutinę situacijos vertinimo išvadą.

„Uosto vartai“ ir kita Klaipėdos krovos bendrovė Birių krovinių terminalas minimos praėjusių metų tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ ir partnerių tyrime kaip įmonės, dalyvavusios per Lietuvą gabena sankcionuojamos „Grodno Azot“ karbamidą.