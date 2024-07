Teismas: Klaipėdos uosto direkcija turi išmokėti 0,5 mln. eurų Latvijos BMGS

Teismas liepos 4 dieną panaikino Klaipėdos apygardos teismo kovo 8 dienos sprendimą ir iš Uosto direkcijos Latvijos bendrovei priteisė 499,4 tūkst. eurų, kuriuos direkcija buvo deponavusi, tačiau 5 proc. metų palūkanų nepriteisė, nes direkcija išmokėti lėšų nevengė – iš karto ėmėsi aiškintis, kuriai iš dviejų konsorciumo įmonių išmokėti lėšas.

„Rangos sutarties vykdymo metu faktinė situacija, susijusi su atsakingosios partnerės paskyrimu, pakito. (...) Nuo 2019 metų lapkričio 16 dienos susitarimo pasirašymo momento būtent apeliantė (BMGS – BNS) tapo atsakingąja partnere, veikiančia santykiuose su atsakove (Uosto direkcija – BNS) abiejų partnerių vardu, be kita ko, ir turinčią gauti iš jos atsiskaitymą už faktiškai atliktus rangos darbus“, – nusprendė Apeliacinis teismas.

Klaipėdos apygardos teismas kovą buvo nusprendęs, jog šias lėšas turi gauti iki 2019 metų lapkričio buvusi projekto atsakingoji partnerė, bankrutavusi „Hidrostatyba“. Anot teismo, atsakinga partnere BMGS tapo po to, kai turėjo būti išmokėtos lėšos, todėl jos turi atitekti „Hidrostatybai“.

Tuo metu BMGS teigė, jog apygardos teismas neįvertino aplinkybės, jog tik BMGS yra atsakinga direkcijai už darbų kokybę ir privalės savo sąskaita pašalinti galimus trūkumus.

Be to, BMGS tikino, jog pareiga direkcijai mokėti sulaikytas lėšas, o BMGS to reikalauti kilo po 90 dienų, kai buvo pasirašytas darbų kokybės įvertinimo aktas – tai yra iki 2022 metų birželio 1 dienos, o ne per 60 dienų po to, kai gauta PVM sąskaita-faktūra.

„Pirmosios instancijos teismas neteisingai identifikavo prievolės vykdymo momentą, tai yra kada atsakovei atsirado prievolė sumokėti pagal rangos sutartį sulaikytą 499,4 tūkst. eurų sumą, todėl ir šalių ginčas buvo išspręstas neteisingai“, – nusprendė Apeliacinis teismas.

„Hidrostatyba“ ir BMGS su Klaipėdos uosto direkcija 2017 metais pasirašė sutartį dėl krantinių, kuriomis naudojasi Vakarų laivų gamykla, rekonstrukcijos. Atliekant šiuos darbus 2018-ųjų pradžioje rasti dideli akmenys, kurių iškėlimas ir pašalinimas laikomas nenumatytais papildomais darbais.