Taurimas Valys atmeta dyzelino akcizo mažinimą: teisingiau būtų taikyti nuolaidą viešajam transportui

„Tai galėtų būti viena iš priemonių. Pinigai, be abejo, būtų iš biudžeto. Tiesa, tai būtų viena iš nemokestinių priemonių, kuri kainuotų mažiau nei akcizo mažinimas. Tai galbūt būtų teisingesnis sprendimas“, – žurnalistams Seime sakė T. Valys.
Valys atmeta dyzelino akcizo mažinimą: teisingiau būtų taikyti nuolaidą viešajam transportui
Jo teigimu, akcizo mažinimas būtų pernelyg brangus biudžetui, o jo poveikis daugumai gyventojų būtų nedidelis.
„Akcizo (mažinimas – ELTA) šiuo metu nėra svarstomas, nes jo poveikis visuomenei būtų pernelyg mažas, o biudžetui – per brangiai kainuotų“, – teigė ministras.
Pasak T. Valio, Vyriausybė jau anksčiau aptarė galimas mokestines ir nemokestines priemones, reaguojant į degalų kainų situaciją, o Finansų ministerija birželį per nacionalinį plėtros banką ILTE pateikė dvi priemones.
„Verslas ir ūkininkai sėkmingai naudojasi priemone dėl apyvartinių lėšų, kitos ministerijos pateikė savo matymą, kokios gali būti nemokestinės priemonės“, – sakė jis.
Ministras taip pat pažymėjo, kad Vyriausybės programoje numatytas akcizo didinimo lėtinimas bus įgyvendintas.
„Konservatoriai patys įtvirtino anglies dioksido dedamąją ir šį klausimą mes esame paveldėję. Vyriausybės programoje numatytas akcizo didinimo lėtinimas ir mes tų priemonių imsimės“, – teigė T. Valys.
Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad dyzelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 mln. eurų per mėnesį.
Anot premjero, dėl didelės tokios priemonės kainos kol kas neaišku, ar Vyriausybė ryžtųsi ją taikyti.
Kaip skelbė ELTA, M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad Vyriausybė galėtų svarstyti intervencines priemones, jeigu naftos kaina pasaulinėje rinkoje ilgesnį laiką viršytų 100 JAV dolerių už barelį.
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) anksčiau kaip vieną iš galimų kriterijų akcizo mažinimui įvardijo 2,20 euro už litrą vidutinę dyzelino kainą, jeigu toks kainų lygis išsilaikytų bent penkias darbo dienas iš eilės.
LEA duomenimis, antradienio rytą vidutinė dyzelino kaina Lietuvos degalinėse siekė 2,32 euro už litrą. Dyzelino kainos šalies degalinėse svyravo nuo 2,15 iki 2,4 euro už litrą.
Tuo metu vidutinė benzino kaina siekė 2,02 euro už litrą. „Brent“ naftos kaina buvo 100,34 JAV dolerio už barelį.