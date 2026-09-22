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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Taurimas Valys abejoja jo ministerijos siūlymo dėl loterijų mokesčio perspektyva

2026-09-22 14:14 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-22 14:14
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Finansų ministras Taurimas Valys abejoja jo vadovaujamos ministerijos siūlomų loterijų įstatymo pataisų perspektyvomis Seime ir Vyriausybėje, sako pats minėto projekto nerengęs.

Taurimas Valys (nuotr. Elta)

Finansų ministras Taurimas Valys abejoja jo vadovaujamos ministerijos siūlomų loterijų įstatymo pataisų perspektyvomis Seime ir Vyriausybėje, sako pats minėto projekto nerengęs.

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Finansų ministerija registravo projektą, kuriame numatoma 10 proc. loterijų mokesčio skirti į biudžetą, dar 8 proc. – nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams.

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Šis siūlymas susilaukė kritikos tiek iš opozicijos, tiek iš premjero.

„Pats ministras pataisų neorganizuoja, neregistruoja pats projektų nedaro, akivaizdu, kad aš tų dalykų nedarau, yra viceministrai, kurie atsakingi už tam tikras temas. (…) Faktas, ne mano asmeninė iniciatyva šitas projektas“, – žurnalistams Seime antradienį sakė T. Valys.

„Kaip ir premjeras paminėjo, palaikymo šiam pasiūlymui tikrai pasigendame, šiuo metu, kiek buvau informuotas, visos institucijos, tarp jų ir STT, dėl šito įstatymo projekto buvo informuotos dar rugsėjo 11 d., (…) laukiame rezultatų, bet, iš kitos pusės, kadangi palaikymo neturime ir nematome, tame tarpe ir mūsų politinėje grupėje, aš labai abejoju, ar jis nueis toliau“, – tikino ministras.

indeliai.lt

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