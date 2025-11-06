Talino oro uostas spalį fiksavo keleivių srauto rekordą

Pranešime pažymima, jog tai geriausias rezultatas šiais metais ir antras geriausias per visą oro uosto veiklos istoriją.
Daugiau kaip keturi penktadaliai keleivių buvo reguliarių reisų, kurių apkrovimas per metus išaugo nuo 72,5 proc. iki 75 procentų.
Praėjusį mėnesį reguliariais reisais buvo skraidinama 34 kryptimis, daugiau kaip pusę visų keleivių pervežė „Air Baltic“, „Ryanair“, „Lufthansa“, SAS.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!