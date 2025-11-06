 
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Talino oro uostas spalį fiksavo keleivių srauto rekordą

2025-11-06 17:13 / šaltinis: BNS
2025-11-06 17:13

Talino oro uostas (nuotr. Vida Press)

Talino oro uostas pranešė praėjusį mėnesį aptarnavęs 348,2 tūkst. keleivių – 2,8 proc. daugiau nei pernai spalį.

Pranešime pažymima, jog tai geriausias rezultatas šiais metais ir antras geriausias per visą oro uosto veiklos istoriją.

Daugiau kaip keturi penktadaliai keleivių buvo reguliarių reisų, kurių apkrovimas per metus išaugo nuo 72,5 proc. iki 75 procentų.

Praėjusį mėnesį reguliariais reisais buvo skraidinama 34 kryptimis, daugiau kaip pusę visų keleivių pervežė „Air Baltic“, „Ryanair“, „Lufthansa“, SAS.

