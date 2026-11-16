Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Tai yra košmaras“: žinomas ekonomistas siunčia perspėjimą

2026-11-16 09:04 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 09:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Siūlymus apmokestinti „Orlen Lietuva“ viršpelnį Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas vadina valstybiniu reketu ir įspėja, kad tokia valstybės politika gali atbaidyti užsienio investuotojus.

Marius Dubnikovas (nuotr. ELTA)

Siūlymus apmokestinti „Orlen Lietuva“ viršpelnį Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas vadina valstybiniu reketu ir įspėja, kad tokia valstybės politika gali atbaidyti užsienio investuotojus.

REKLAMA
1

„Mano akimis, tai yra košmaras. (…) Dėl to, kad valstybė tampa mafijine valstybe, kur sako: „Žiūrėk, jeigu tu uždirbai, tu turi viršpelnį ir aš iš tavęs atimsiu“. Čia yra kažkas Kauno lygio, Vilijampolės rajono 90-ųjų metų laikai. (…) Surizikuosiu pasakyti taip, kad tai yra reketas“, – pirmadienį „Žinių radijui“ kalbėjo M. Dubnikovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dubnikovas „Orlen Lietuva“ viršpelnio apmokestinimo siūlymus vadina valstybiniu reketu

Ekonomisto teigimu, papildomas apmokestinimas vien dėl to, kad įmonė uždirbo daugiau, pažeidžia vienodų verslo sąlygų principą. Jis pabrėžė, kad įprastas pelno mokestis jau numato didesnes įmokas daugiau uždirbančioms įmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu aš uždirbu daug, aš sumoku daug. Jeigu aš neuždirbu, aš nemoku nieko. Tai ir yra lygybė“, – aiškino M. Dubnikovas.

REKLAMA

Pasak jo, „Orlen Lietuva“ ir taip sumokės didesnį pelno mokestį, todėl papildomas apmokestinimas gali paskatinti ją atsisakyti planuojamų investicijų.

„Aš nemanau, kad jie („Orlen Lietuva“ – ELTA) pasitrauks, neuždarys perdirbimo įmonės. Bet jeigu jie neinvestuos (...), tai mes tai galime prarasti. Tiesiog papildomas investicijas“, – sakė verslo konfederacijos viceprezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

M. Dubnikovas taip pat išskyrė skirtumą tarp Lenkijos ir Lietuvos siūlymų apmokestinti koncerno viršpelnius – jo teigimu, Lenkijai papildomas mokestis leistų greičiau susigrąžinti pinigus į savo biudžetą, o Lietuva tokiu būdu apmokestintų jai nepriklausančią Lenkijos bendrovę.

„Kai Lietuva apmokestina lenkų kompaniją, tai reiškia, kad mes iš lenkų pasiimame pinigus. Čia yra didžiulis skirtumas. (…) Pinigai grįžta į savą kasą būtent greičiau, nes kitu atveju reikėtų laukti galbūt pusmetį“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė trims ministerijoms iki lapkričio 9 d. įvertinti energetikos sektoriaus, įskaitant degalų, elektros ir šilumos rinkas, įmonių pelno pokyčius bei viršpelnių dydžius ir parengti siūlymus dėl jų apmokestinimo.

Sprendimas parengti tokio mokesčio schemą priimtas koalicinėje taryboje.

Pagrindinė bendrovė, dėl kurios pastaruoju metu kyla diskusijos – naftos koncernas „Orlen Lietuva“.

REKLAMA

Politikai, tarp jų Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir koalicijos partnerių atstovas Virginijus Sinkevičius, anksčiau svarstė galimybę apmokestinti „Orlen Lietuvos“ viršpelnį taikant mažesnį tarifą nei kaimyninėje Lenkijoje.

Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, dalis „Orlen Lietuva“ viršpelnio galėtų būti panaudota degalų kainoms mažinti.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų