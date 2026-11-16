„Tai yra košmaras“: žinomas ekonomistas siunčia perspėjimą

„Mano akimis, tai yra košmaras. (…) Dėl to, kad valstybė tampa mafijine valstybe, kur sako: „Žiūrėk, jeigu tu uždirbai, tu turi viršpelnį ir aš iš tavęs atimsiu“. Čia yra kažkas Kauno lygio, Vilijampolės rajono 90-ųjų metų laikai. (…) Surizikuosiu pasakyti taip, kad tai yra reketas“, – pirmadienį „Žinių radijui“ kalbėjo M. Dubnikovas.
Dubnikovas „Orlen Lietuva“ viršpelnio apmokestinimo siūlymus vadina valstybiniu reketu
Ekonomisto teigimu, papildomas apmokestinimas vien dėl to, kad įmonė uždirbo daugiau, pažeidžia vienodų verslo sąlygų principą. Jis pabrėžė, kad įprastas pelno mokestis jau numato didesnes įmokas daugiau uždirbančioms įmonėms.
„Jeigu aš uždirbu daug, aš sumoku daug. Jeigu aš neuždirbu, aš nemoku nieko. Tai ir yra lygybė“, – aiškino M. Dubnikovas.
Pasak jo, „Orlen Lietuva“ ir taip sumokės didesnį pelno mokestį, todėl papildomas apmokestinimas gali paskatinti ją atsisakyti planuojamų investicijų.
„Aš nemanau, kad jie („Orlen Lietuva“ – ELTA) pasitrauks, neuždarys perdirbimo įmonės. Bet jeigu jie neinvestuos (...), tai mes tai galime prarasti. Tiesiog papildomas investicijas“, – sakė verslo konfederacijos viceprezidentas.
M. Dubnikovas taip pat išskyrė skirtumą tarp Lenkijos ir Lietuvos siūlymų apmokestinti koncerno viršpelnius – jo teigimu, Lenkijai papildomas mokestis leistų greičiau susigrąžinti pinigus į savo biudžetą, o Lietuva tokiu būdu apmokestintų jai nepriklausančią Lenkijos bendrovę.
„Kai Lietuva apmokestina lenkų kompaniją, tai reiškia, kad mes iš lenkų pasiimame pinigus. Čia yra didžiulis skirtumas. (…) Pinigai grįžta į savą kasą būtent greičiau, nes kitu atveju reikėtų laukti galbūt pusmetį“, – kalbėjo jis.
ELTA primena, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė trims ministerijoms iki lapkričio 9 d. įvertinti energetikos sektoriaus, įskaitant degalų, elektros ir šilumos rinkas, įmonių pelno pokyčius bei viršpelnių dydžius ir parengti siūlymus dėl jų apmokestinimo.
Sprendimas parengti tokio mokesčio schemą priimtas koalicinėje taryboje.
Pagrindinė bendrovė, dėl kurios pastaruoju metu kyla diskusijos – naftos koncernas „Orlen Lietuva“.
Politikai, tarp jų Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir koalicijos partnerių atstovas Virginijus Sinkevičius, anksčiau svarstė galimybę apmokestinti „Orlen Lietuvos“ viršpelnį taikant mažesnį tarifą nei kaimyninėje Lenkijoje.
Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, dalis „Orlen Lietuva“ viršpelnio galėtų būti panaudota degalų kainoms mažinti.