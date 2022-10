„Swedbank“ pajamos šiemet augo 20 proc. – iki 213 mln. eurų

Bendrosios „Swedbank“ banko Lietuvoje pajamos per tris šių metų ketvirčius išaugo 20 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir siekė 213 mln. eurų, (2021 me. – 178 mln. eurų), pranešė bankas. „Swedbank“ per devynis mėnesius uždirbo 81 mln. eurų grynojo pelno – 27 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus, kai grynasis pelnas siekė 64 mln. eurų.