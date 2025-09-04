Svarbu keliaujantiems: nuo šiandien „Ryanair“ pakeitė reikalavimus rankiniam bagažui

Apie tai informuojama bendrovės išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Nuo ketvirtadienio, visi „Ryanair“ keleiviai gali vežtis didesnį nemokamą asmeninį bagažą (40 x 30 x 20 cm), kuris esą yra 33 proc. didesnis nei ES standartinis nemokamas rankinis bagažas (40 x 30 x 15 cm).
„Ryanair“ leidžia kiekvienam keleiviui į lėktuvą pasiimti 1 nemokamą rankinį bagažą, tačiau šis bagažas turi tilpti po kiekvieno keleivio sėdyne.
Jei keleiviai nori pasiimti papildomą rankinį bagažą, jie gali tai padaryti įsigydami „Ryanair“ prioritetinio įlaipinimo paslaugą.
„Nuo šiandien (ketvirtadienio, rugsėjo 4 d.) nauja, didesnė „Ryanair“ nemokama rankinė bagažo vieta yra 33 proc. didesnė nei ES standartas. Mūsų bagažo matuokliai visuose oro uostuose dabar yra „permatuoti“, kad tilptų šis didesnis nemokamas rankinis bagažas“, pranešime cituojamas „Ryanair“ rinkodaros direktorius Dara Brady.
Jis priminė, kad visi keleiviai, norintys pasiimti antrą rankinį bagažą, gali tai padaryti, įsigydami prioritetinio įlaipinimo paslaugą. Be to keleiviai taip pat gali įsigyti registruojamą bagažą, jei to pageidauja, užsakymo proceso metu.
„Tikimės, kad mūsų klientai džiaugsis šiais didesniais nemokamais rankinio bagažo dydžiais, tačiau keleiviai, nesilaikantys šių naujų dosnių apribojimų, turės sumokėti registruojamo bagažo mokestį įlaipinimo vartuose“, – komentavo D. Brady.
Be kita ko, „Ryanair“ neseniai pranešė, kad savo darbuotojams, kurie tikrina lagaminų dydį padidins premijas už pastebėtą per didelį bagažą.
Premija padidės nuo 1,50 iki 2,50 euro už vieną tokį pastebėtą krepšį ar lagaminą.
„Ryanair“ vadovas Michaelas O‘Leary BBC sakė, kad toks pokytis įsigalios jau šių metų lapkričio mėnesį.
Pasak M. O‘Leary, premija skirta atgrasyti dalį keleivių, kurie mėgina keliauti su didesniu, nei leidžiama rankiniu bagažu. Tiesa, jis pabrėžė, kad aviakompanija „nesistengia pagauti žmonių“.
Kompanijos vadovas pridūrė, kad jei žmonės „nesilaiko taisyklių ir bando įlipti su per dideliu bagažu, mes juos pagausime, ir aš su malonumu paskatinsiu mūsų darbuotojus, kurie pastebės tą per didelį bagažą“.
