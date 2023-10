Svarbu apsiperkantiems „Rimi“: keičiasi dalies parduotuvių laikas

„Prasidėjo tamsusis metų sezonas, tad siekiame užtikrinti, kad mūsų parduotuvės atlieptų klientų poreikius bei pageidavimus. Parduotuvių darbo laiką koreguojame pagal nuolat stebimas apsipirkimo tendencijas, kurios žiemą skiriasi nuo įprastų“, – pastebi „Rimi Lietuva“ prekybos centrų valdymo vadovė Irina Miklienė.

Vasarą buvo įprasta į parduotuves užsukti vėliau, tačiau artėjant žiemai ankstaus ryto ir vėlaus vakaro valandomis pirkėjų srautai mažėja. Nors dauguma „Rimi“ parduotuvių ir toliau dirbs kaip įprasta, atsižvelgiant į sezoninius pokyčius, sekmadieniais nuo 21:00 val. užsidarys dvi Vilniuje esančios parduotuvės: adresu Vikingų g. 3 ir Senasis Ukmergės kl. 46 A.

REKLAMA

REKLAMA

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9:00 val. pradės dirbti Vilniaus Panerių mikrorajone įsikūrusi „Rimi“ (Lentvario g. 61a) parduotuvė, abi savaitgalio dienas ši parduotuvė duris užvers viena valanda anksčiau – nuo 21 val.

REKLAMA

Darbo dienomis bei šeštadieniais valanda vėliau nei įprastai, nuo 8:00 val., duris atvers ir Vilniaus Naujosios Vilnios mikrorajone įsikūrusi „Rimi“ (Šiaurės g. 37) parduotuvė. Sekmadieniais ji pradės dirbti įprastu laiku – nuo 9 val.

Kaip teigia prekybos centrų valdymo vadovė, svarbu kasdien užtikrinti sklandų visų „Rimi“ tinklo parduotuvių veikimą, todėl, atėjus naujam sezonui, norima atsižvelgti į pirkėjų įpročius ir prie jų prisitaikyti.

„Mūsų siekiamybė – kad kiekvienas pirkėjas „Rimi“ parduotuvėje apsipirktų be trikdžių ir iš jos išeitų puikios nuotaikos, be to, norintiems patogiai apsipirkti visada yra galimybė pasinaudoti elektroninės „Rimi“ parduotuvės www.rimi.lt paslaugomis. Čia rasite ne tik pigių, bet ir kokybiškų, sveikatai palankių produktų. Ir toliau stebėsime tiek situaciją rinkoje, tiek besikeičiančius pirkėjų poreikius, o atsižvelgdami į juos atitinkamai organizuosime mūsų parduotuvių darbą“, – sako I. Miklienė.