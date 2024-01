Svarbiausi pasikeitimai 2024 m.: kam didesni atlyginimai ir pensijos, o kam – išaugę mokesčiai

Dėl to dalis gyventojų gaus daugiau pinigų į rankas. Tačiau kai kuriems daugiau jų teks išleisti įvairioms prekėms ir paslaugoms.

Portalas tv3.lt apžvelgia svarbiausiu pasikeitimus, kurie turės įtakos daugelio gyventojų piniginėms.

Uždirbantiems mažiau liks daugiau pinigų į rankas

Nuo 2024 m. sausio minimalioji mėnesinė alga (MMA) Lietuvoje padidėjo 10 proc. arba 84 eurais ir dabar yra 924 eurai neatskaičius mokesčių.

Tuo metu minimalusis valandinis atlygis padidėjo 0,51 euro arba iki 5,65 euro neatskaičius mokesčių.

Be to, Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas, kuriomis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) nuo kitų metų pradžios padidintas 122 eurais – nuo dabartinių 625 iki 747 eurų.

Šį pakeitimą labiausiai ir pajus uždirbantys tik minimalią algą, kuri, pagal Darbo kodeksą, gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą.

Skaičiuojama, kad tokių gyventojų mėnesio pajamos į rankas nuo Naujųjų turėtų padidėti 75,2 euro.

Nuo šių metų pradžios pasikeitė ir biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo reglamentavimas. Pakeitus įstatymus, buvo atsisakyta pareiginės algos koeficientų diferencijavimo pagal biudžetinių įstaigų grupes, profesinio ar vadovaujamo darbo patirtį.

Įstatyme numatyti kitokie pareiginės algos koeficientai, be to, pakilus MMA, padidėjo ir pareiginės algos minimalieji dydžiai.

Kam alga gali sumažėti

NPD augimo niekaip nepajus tie gyventojai, kurių mėnesinės pajamos viršija 2167 eurus popieriuje.

Tiesa, kitais metais dalis gyventojų pajamų augimo gali ir nepajusti ar net gauti mažesnes pajamas dėl to, kad bus įtraukti į pensijos kaupimą II pensijų pakopoje.

Įmoka į pensijų fondą sudaro 3 proc. atlygino. Vadinasi, jei uždirbate 2167 eurus, iki šiol nekaupiate pensijos ir būsite įtraukti, jūsų alga sumažės 65 eurais (2167x3 proc.).

Kaip informavo „Sodra“, į pensijų kaupimą bus įtraukiami tie žmonės, kurie 2024 m. sausio 2 d. yra jaunesni nei 40 m., dirba samdomą darbą ar vykdo savarankišką veiklą – turi galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, yra individualios įmonės savininkai ar mažosios bendrijos nariai ir t.t.

Taip pat 2024 m. pakartotinai įtraukiami tie žmonės, kurie atsisakė dalyvauti pensijų kaupime 2021 m. ir dar nekaupia pensijai.

Brangsta individuali veikla ir verslo liudijimai

Nuo sausio, padidėjus MMA, keičiasi ir kai kurių su ja susijusių socialinio draudimo įmokų dydžiai.

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų tarifas siekia 6,98 proc. MMA.

Kaip minėta, 2024 m. ji siekia 924 eurus. Taigi nuo sausio 1-osios savarankiškai dirbantieji ir patys už sveikatos draudimą mokantys gyventojai kas mėnesį turi „Sodrai“ pervesti 64,50 euro.

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurių ekonominės valdos dydis yra ne didesnis nei 2, moka 2,33 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA. 2024 m. jie turi mokėti 21,53 euro dydžio mėnesio įmokas.

Su minimalios mėnesio algos pokyčiais susiję ir verslo liudijimus turinčių asmenų socialinio draudimo įmokų pasikeitimai.

Gyventojai vykdantys veiklą su verslo liudijimu moka 8,72 proc. MMA dydžio pensijų socialinio draudimo įmokas.

2024 metais visą mėnesį galiojančio verslo liudijimo VSD įmoka siekia 80,57 euro, jei žmogus nekaupia pensijai papildomai, o jei kaupia – 108,29 euro.

Be to, kai kuriose savivaldybėse brangsta ir patys verslo liudijimai. Jų kainas kiekviena savivaldybė nustato atskirai, dėl to šią informaciją galima rasti jų arba Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėse.

Kiek padidės pensijos ir kitos išmokos

Pritaikius įstatyme numatytą indeksavimą nuo 2024 m. vidutinė senatvės pensija didėja maždaug 66 eurais ir pasieks 605 eurus.

Vidutinė senatvės pensija tiems, kurie turi būtinąjį stažą, turėtų didėti apie 70 eurų ir siekti 644 eurus.

Tiesa, nuo Naujųjų ilgėja ir pensinis amžius, ir būtinasis stažas pensijai gauti. Tad didesnės pensijos kai kam teks palaukti.

Vienišo asmens išmoka ir socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo Naujųjų padidėjo 3,34 euro iki 38,23 euro.

Dėl indeksavimo nuo 2024 m. sausio valstybinės pensijos didėja 5,95 proc.

Naujųjų pradžioje bazinės socialinės išmokos dydis pakilo 6 eurais iki 55 eurų. Dėl to padidėja nuo jo priklausančių išmokų vaikams dydžiai.

Vaiko pinigai padidėjo 10,5 euro iki 96,25 euro, o gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms mokama išmoka vaikui – 16,68 euro iki 152,9 euro.

Nuo sausio šalpos pensijų bazė didėja iki 197 eurų. Padidinus šalpos pensijų bazės dydį, šalpos išmokos, priklausomai nuo jų rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 6,5 euro (šalpos našlaičių pensija) iki 29,25 euro. Šalpos senatvės pensija didėja tiek pat, kiek šalpos pensijų bazė – 13 eurų.

Brangsta elektra, dujos, šildymas, vanduo ir šiukšlių išvežimas

Šiemetinio atlyginimų, pensijų ir kitų išmokų kai kurie gyventojai gali ir nepajusti, mat jiems teks išleisti daugiau pinigų namų išlaikymui.

Visuomeninio tiekimo elektra ir centralizuotai tiekiamos gamtinės dujos šių metų pirmąjį pusmetį bus kiek pigesnės nei praėjusių metų antroje pusėje.

Tačiau už elektrą nuo Naujųjų daugiau mokės gaminantys vartotojai, t. y. tie, kurie turi įsirengę saulės ar kitokias elektrines.

Kiekvienoje savivaldybėje, priklausomai nuo tiekėjo, šaltas ir karštas vanduo, šildymas, atliekų išvežimas kainuoja skirtingai. Vilniaus, Kauno ir kitose savivaldybėse šios paslaugos nuo metų pradžios pabrango taip pat skirtingai.

Gaminančių buitinių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos 2024 m. metais didėja 20–267 proc. priklausomai nuo to, kokį paslaugų planą toks vartotojas yra pasirinkęs.

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Akcizų įstatymo pataisos. Vadovaujantis jomis, be kita ko, bus labiau apmokestintos suskystintos naftos dujos, geriausiai žinomos tiems, kas perka dujų balionus. Kai kuriais skaičiavimais, dėl to dujų balionas brangs iki 8 eurų.

Pabrango degalai, alkoholis ir rūkalai

Pakeitus Akcizų įstatymą, nuo šių metų brangsta ir dyzelinas.

Jeigu pernai litrui dyzelino buvo taikomas 0,372 euro akcizas, tai nuo 2024 m. pradžios – 0,41 euro. Vien dėl padidėjusio akcizo litras dyzelino pabrangs 3,5 ct, pridėjus pridėtinės vertės mokestį (PVM), brangimas turėtų būti kiek didesnis.

Dėl padidėjusio akcizo nuo 2024 m. pusė litro alaus turėtų pabrangti 3 centais.

Vyno ir kitų fermentuotų alkoholinių gėrimų 0,5 l tokių gėrimų pabrangsta 10 centų. Toks pats tūris tokių gėrimų, kurių stiprumas – virš 8,5 proc., nuo Naujųjų brangsta 12 centų.

0,5 l tarpinių gėrimų, kurių stiprumas – iki 15 proc., kaina padidėja 11 centų, o virš 15 proc. – 15 centų.

Stipriųjų gėrimų butelis dėl padidėjusių akcizų šiemet atsieis dar 36 centais brangiau.

Nuo 2024 m. rūkaliai už 20 vnt. cigarečių jau turės mokėti 20 centų daugiau.

Už kaitinamojo tabako produktus ir jiems alternatyvius produktus šiemet teks mokėti 47 centais daugiau. 2 ml elektroninių cigarečių skysčio kainuos 15 centų daugiau.

Nuo šių metų pradžios nustojo galioti lengvatinis 9 proc. PVM tarifas viešojo maitinimo paslaugoms. Dabar joms taikomas įprastinis 21 proc. PVM.

Dėl to gali brangti tiek maistas įvairiose kavinėse ir restoranuose, tiek mokyklose ir darželiuose.