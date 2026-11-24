Todėl „Kilo“ startuolių akceleratorius pristato „Signed by Experts“ – globalią platformą, jungiančią prekių ženklus su nepriklausomais sveikatingumo, grožio ir kitų sričių ekspertais, rašoma bendrovės pranešime žiniasklaidai.
Kaip jau skelbta, praėjusią savaitę „Kilo“ sustabdė 5 grupės skaitmeninių produktų pardavimus, įpareigojo visas grupės įmones įdiegti atitikties funkciją ir patvirtino bendrą rinkodaros standartą, galiojantį visoms grupės bendrovėms ir jų partneriams. Tai pirmieji sprendimai, priimti atliekant vidinį auditą, kurį grupė pradėjo šių metų spalį.
Auditas apima visų grupės įmonių reklamos turinį, jame pateikiamus teiginius bei jų pagrindimą, reklamoje pristatomus specialistus ir sutartis su rinkodaros partneriais.
Šie sprendimai, įskaitant programėlių, reklamų ir pardavimų sustabdymą, įmonių grupei esą jau kainavo daugiau nei 2 mln. eurų negautų pajamų.
Nori kalbėti sąžiningai
„Pristatome sprendimą, kuriuo galėtų pasitikėti visos pusės: vartotojas, kuris domisi produktu, specialistas, kuris produktą rekomenduoja, ir verslas, kuris nori kalbėti sąžiningai“, – sako „Kilo“ grupės vadovas Žygimantas Surintas.
Prieš leisdamas reklamoje naudoti savo vardą ir veidą, ekspertas platformoje peržiūri prekių ženklo siūlomus teiginius ir juos pagrindžiančius įrodymus, o tada kiekvieną jų patvirtina, pasiūlo korekcijas arba atmeta.
Platforma reguliariai tikrins, ar reklamose naudojami teiginiai atitinka eksperto patvirtintas formuluotes. Taip prekių ženklai bendradarbiaus su patikrintais ekspertais, o reklamose bus skelbiama tik tai, ką ekspertai iš tiesų patvirtino.
Globaliai problemai – vienas sprendimas
Eksperto rekomendacija gali turėti didelę įtaką vartotojui renkantis sveikatingumo, grožio ar kitų sričių produktus. Būtent todėl pasaulyje sparčiai daugėja reklamų, kuriose naudojami DI sukurti ekspertų personažai, pateikiamos nepagrįstos rekomendacijos arba tikrų ekspertų vardu kalbama be jų žinios. Tarptautinės gydytojų bendruomenės „Sermo“ spalio apklausoje, kurioje dalyvavo 721 gydytojas iš viso pasaulio, maždaug kas septintas nurodė, kad socialiniuose tinkluose jau buvo juo apsimesta.
Problema globali, tačiau skirtingose valstybėse ji vertinama skirtingai: vienur eksperto rekomendacija reklamoje leidžiama, kitur griežtai ribojama.
„Ekspertų turinio reklamoje problema eksponentiškai auga visose rinkose, o patogaus sprendimo, kuris tiktų ir nepriklausomiems ekspertams, ir verslui, trūksta. Todėl nusprendėme vystyti šį naują produktą globaliai rinkai“, – sako „Kilo“ startuolių akceleratoriaus ir „Co-found“ programos vadovas Domantas Patinskas.
Pirmuoju etapu platforma bus pritaikyta sveikatingumo srities specialistams – gydytojams, dietologams, sporto treneriams ir kitiems ekspertams, vėliau prisijungs ir kitų sričių specialistai. Prekių ženklai ir ekspertai jau gali registruotis svetainėje SignedbyExperts.com.
„Signed by Experts“ platformoje užsiregistravęs ekspertas išlaikys savo vardo naudojimo kontrolę: pats rinksis, su kuriais prekių ženklais dirbti ir kuriuos produktus rekomenduoti, matys visas reklamas su savo vardu ir atvaizdu ir galės bet kurią iš jų sustabdyti.
„Vartotojas galės būti tikras, kad produkto reklamoje matomas ekspertas egzistuoja, turi tinkamą kvalifikaciją ir patvirtino kiekvieną reklamoje naudojamą teiginį. Tokia reklama bus pažymėta kaip mokama partnerystė“, – sako D. Patinskas.
Kaip veiks platforma
Platformoje prekių ženklas pateiks ekspertui pasiūlymą: kokius teiginius nori skelbti, kokį atlygį siūlo ir kuriam laikui. Ekspertas kiekvieną teiginį vertins pagal prekių ženklo pateiktus įrodymus ir, peržiūrėjęs šaltinius, juos patvirtins arba ne. Į reklamą pateks tik tai, kas buvo patvirtinta.
Eksperto atvaizdas ir balsas DI reklamoms kurti galės būti naudojami tik ekspertui tai patvirtinus raštu. Eksperto veidą ir balsą pakaks nuskaityti vieną kartą, todėl vėliau naujas reklamas bus galima kurti greičiau ir be papildomo filmavimo. Jose bus naudojami tik eksperto patvirtinti teiginiai, o turinys bus aiškiai pažymėtas kaip sukurtas naudojant DI.
DI naudojimas reklamoje kelia vis daugiau klausimų dėl turinio autentiškumo, ekspertų sutikimo ir aiškaus žymėjimo: reguliuotojai draudžia netikras rekomendacijas, įskaitant sukurtas DI, ir įpareigoja žymėti DI sukurtą ar pakeistą vaizdo ir garso turinį. Platforma bus pagalba verslui, kuriam darosi vis sunkiau kartu konkuruoti ir atitikti reikalavimus.