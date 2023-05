Striptizo klubo užkulisiai: kodėl neįleidžia moterų, kiek kainuoja privatus šokis ir kodėl viskas taip brangu

Kaune veikiančio striptizo klubo „Playhouse“ įkūrėja bei vadovė Rasa, prašiusi neatskleisti pavardės, neslepia, kad Lietuvoje vis dar egzistuoja klaidingas tokių vietų tapatinimas su viešnamiais ar parduodamomis sekso paslaugomis. Ji pabrėžia, kad čia nėra nieko panašaus.

Klubo savininkės teigimu, čia kuriama jauki, nuo realybės atitraukianti ir stiprią emociją kurianti aplinka, kurioje vyrai dažniausiai tikisi dėmesio ir paprasčiausio bendravimo.

Apie tai, ką striptizo klubų klientai gali pamatyti, kiek pinigų tai kainuoja, kaip atrodo tokių klubų programos, kokios yra taisyklės ir visos kitos detalės, interviu metu išsamiai ir nieko neslėpdama papasakojo „Playhouse“ vadovė Rasa.

Įėjimo ir gėrimų kainos – didesnės nei visur kitur

Kas gali patekti į jūsų striptizo klubą?

Mūsų klubas vykdo griežtą face control (liet. veido kontrolė). Tikrai neįsileidžiame studentų, jaunesnių žmonių, kurie tiesiog tikisi diskotekos. Nėra taip, kad kiekvienas, kuris nori, čia patenka. Mes nesiekiam klientų kiekio. Nes kartais jaunuoliai, kurie nesupranta, kur atėjo, tikisi pažiūrėti ne pačią programą, o nuogą moterį. Na, tai tikrai tam tikro amžiaus gali nesuprasti, kur papuolė, ir mes vengiame tokių dalykų.

Striptizo klubuose yra didesnės kainos, nei įprastuose klubuose, todėl žmogus turi suprasti, kad tiek pinigų, kiek jis galėtų išleisti paprastame klube, restorane, čia tikrai neužteks. Todėl klientus visad pasitinka administracija, apsaugos darbuotojas, kurie supažindina su tuo, kur jie papuolė, kokios kainos.

Siekiame, kad žmogus nepasijustų blogai. Administratorė netgi atsineša meniu, jog prieš įeinant žmogus suprastų, kad, jei kitur kas nors kainuoja 5 eurus, pas mus – 10 ar 15, ir nepasijustų nepatogiai.

O kokios yra įėjimo, gėrimų kainos?

Įėjimo kaina yra 20 eurų. Yra žmonės, kurie lankosi pastoviai – iš nuolatinių klientų neimame tų pinigų.

Kalbant apie gėrimų kainas, tai alaus buteliukas kainuoja 15 eurų, paprastas kokteilis – 20 eurų. Putojantis vynas startuoja nuo 150 eurų, nors kitur įprastai kainuoja 60 eurų. Visi kiti stiprieji gėrimai – panašiai. Pavyzdžiui, degtinės butelis kainuoja 175 eurus. Tikro šampano kainos prasideda nuo 300 eurų.

Būtent didelės gėrimų kainos dengia mūsų kaštus. Jei jos būtų mažesnės, tokie klubai, kaip mes, neišsilaikytų. Nenuperka tiek gėrimų, neturime tokios masės žmonių, kad padengtume šokėjų ir kitų darbuotojų kaštus.

Moterys įleidžiamos retai – jų išsišokimai trukdo dirbti

Ar yra kokie nors klientų aprangos kriterijai?

Pati klubo aplinka sukurta prabangesnė, panaši į namus: daug veliūro, užuolaidos. Vasarą, kai karščiai, galbūt mažesni reikalavimai aprangai. Aišku, nereikia puošnios aprangos, svarbiausia, kad apranga nebūtų sportinė, nebūtų flipflop‘ų (liet. šlepečių).

Vieni striptizo klubai moteris įleidžia, kiti – ne. O kaip yra pas jus?

Mes pozicionuojame save, kad neįleidžiame moterų dėl darbinių dalykų. Bet čia vėlgi derybų klausimas – jei eina su antra puse, kompanija, kažką švenčia, priimamas susitarimas, tai įleidžiame.

Bet šiaip nesame toks klubas, kuris nori ir laukia moterų. Vienas moteris retai kada įleidžiame iš tikrųjų. Jos informuojamos, kad tai yra vyrų erdvė ir kad bet kokie jų išsišokimai dėl šokėjų ar prieš vyrą, su kuriuo atėjo, bus netoleruojami ir bus prašoma jos išeiti. Visa tai aptariama su jomis prie durų.

Su moterimis yra taip, kad joms atrodo vienaip, bet, kai papuola į tą erdvę ir pamato gražias šokėjas, vyrus, kurie žiūri į jas, nori jas paliesti ir duoda arbatpinigių, tai pradeda rodyti nepasitenkinimus, trukdyti dirbti. Moterys pačios pradeda lipti ant stulpo, šokti ir t.t. Griaunama vyrams kuriama emocija.

Aišku, būna ir tokių moterų, kurios irgi žavisi šokėjomis, jas giria. Taip pat rengiame mergvakarius. Čia atėjusios merginos prašo, kad šokėjos pamokytų šokti, užsideda pole batus. Šokėjos papasakoja įvairiausių dalykų, kaip vilioti vyrus ir t.t.

Klaidingi įsitikinimai ir reali striptizo klubų kasdienybė

Papasakokite patį striptizo klubo principą: kas ten vyksta, ką galima pamatyti, nuveikti, kaip viskas atrodo.

Mūsų klubas turi atskirą erdvę su sukūrine vonia ir staliuku, taip pat visai atskirą VIP erdvę su stalu ir židiniu, kurią galima išsinuomoti kuriam laikui. Galima ir viso klubo nuoma.

O paprastai atėjęs žmogus, žinoma, pamatys įprastą merginų programą, kuri trunka 15–20 min. ir yra per atstumą. Klientai sėdi prie staliukų ir žiūri. Kituose klubuose yra tokia praktika, kad merginos prieina arčiau – pas mus to nėra. Kol žmogus nenori, stengiamės labai įkyriai nelįsti, leisti jam atsipalaiduoti, gerti ir tiesiog žiūrėti.

Visa klubo erdvė yra suskirstyta. Kur stovi staliukai, pas mus padaryta taip, kad kiekvieną iš jų būtų galima atskirti užuolaidomis. Tai tiesiog po programos žmogus gali likti bendroje klubo erdvėje ir žiūrėti, kas ten toliau vyksta, arba tiesiog paprašyti užtraukti užuolaidas, kad galėtų sėdėti privačiai, savo kompanijoje. Muzika skamba įprasta, klubinė, ne tokia tranki, seksualesnė ir, aišku, tylesnė, kad žmonės galėtų susikalbėti.

Prie staliukų gali prisijungti šokėjos. Pagrindas yra ne tik programa, bet tai, kad čia atėję vyrai bendrauja su moterimis, kurios šoka. Jie arba išsirenka jas, arba mes žiūrime, kas yra iš šokėjų. Jos tiesiog prieina prie staliuko, jei vyrai nori, pasiūlo prisijungti, atsisėsti kartu ir gurkšnojant bendrauti. Tai netgi pasakyčiau, kad dauguma čia atėjusių vyrų tikisi bendravimo.

Kad užbėgčiau visoms interpretacijoms už akių, pabrėšiu tai, kad ypač Lietuvoje striptizo klubai pristatomi taip, kad žmonėms atrodo, jog čia kažkoks viešnamis, kur žmogus atėjęs nusipirks sekso paslaugas ir t.t. Gal jau mažiau, aš klubą 5 metus turiu, bet dar vis tokia tendencija pas mus likusi.

Labai sunku būna merginas įdarbinti ir duoti joms suprasti, kad tokie dalykai čia yra griežtai prižiūrimi. Visa bendra erdvė yra filmuojama, tad nėra taip, kad žmogus kažkur užsidarė ir gali daryti ką nori. Apie tai jie yra informuojami – kameros nėra slepiamos. Filmuojame dėl šokėjų saugumo ir tam, kad išvengtume kažkokių interpretacijų dėl sekso paslaugų.

Bent jau mano klube tikrai to nėra ir mes to netoleruojame. Kaip aš sakau, paprasčiau tikriausiai kažką panašaus gauti per nelegalius skelbimus, nei atėjus į tokią viešą erdvę, kaip pas mus.

Šiaip dažniausiai vyrai ateina dėl emocijos. Klubo tikslas yra sukurti tai, ko nėra gyvenime, namuose, buityje ir kitur.

Pas mus yra griežtas principas, ką atėjęs klientas pamato. Bent pas mus niekad nepamatysi merginų be aukštakulnių, nepasidažiusių, nesusitvarkiusių, neapsirengusių seksualiai. Tam, kad pirmas įspūdis įėjus į klubą būtų tai, jog klientas pateko į supermoterų grožio aplinką. Nors iš tikro tos merginos yra tokios pačios, kaip ir visos kitos gatvėje – tiesiog yra atitinkama rolė. Mes tą ir kuriame.

Čia atėjęs vyras negali papulti į tą pačią aplinką, kurią mato savo namuose, kasdieniame gyvenime. Jie čia ateina, nes pamato kitokias moteris: visad pasitempusias, su gera nuotaika, besišypsančias. Turbūt tas ir traukia žmones į tokias vietas. Tikrai ne dėl to, kad pamatytų jas nuogas, nes šiais laikais nuoga moteris nieko tikrai nenustebins.

Klubo programa, privatūs šokiai ir paslaugų kainos

O kokios yra programos? Ar šokėjos šoka visą laiką, ar yra kokia nors skirtinga tematika?

Bernvakariai, gimtadieniai yra kaip atskiras paketas rezervacijai, kuriems ruošiama atskira programa. Aišku – Kalėdoms, Valentino dienai, Helovynui, Naujiems metams – tokioms teminėms šventėms padarome atskirus vakarėlius, kuriuos reklamuojame. Jiems būna atitinkama programa, aprangos.

O šiaip mes turime sceną, kurioje, kiekvieną kartą atėjus naujiems klientams, merginos pašoka tą pačią programą. Pavyzdžiui, tą dieną dirba 3–4 šokėjos. Jos pašoka po 2–3 dainas, t. y. 15–20 min. Jeigu neturime naujų klientų, šokėjos su klientais tiesiog bendrauja, kai ateina jų daina, atsistoja ir šoka – čia jau tokie techniniai dalykai. Bet įprastai, aišku, būna tarpas, kai visi sėdi ir bendrauja, nes klientai programą jau matė.

Ištisai programos niekas nežiūri. Čia nėra taip, kaip Amerikoje ir kitose šalyse, kai ištisai, visą laiką kažkas šoka – striptizo klubų kultūra Lietuvoje dar vis skiriasi. Taip yra dėl to, kad Lietuvoje klientai nėra pratę duoti arbatpinigių. Tuo mes ir skiriamės.

Dėl to užsienyje ir šokama ištisai, nes ištisai šokėjos taip renkasi arbatpinigius. O čia to nėra – principas toks, kad jos šoka, tada būna pertrauka, dalis kalba, ateina nauji žmonės, vėl pašokama programa, tada vėl sėda kalbėtis.

Kodėl merginos nešoka visą naktį ir aš tą mėginu išaiškinti mūsų klientams – jeigu jūs bent kažkiek, po 5 eurus kas kažkiek laiko padovanotumėte, tai jos mielai ir šoktų.

Kalbant apie privatų šokį, ar merginos susitaria su klientais, kad jiems už kažkokią sumą pašoktų?

Yra oficialiai į meniu įtraukta privataus šokio kaina, kurią žmogus susimoka prie baro. Nėra taip, kad šokėjos gali kiek nori ir kada nori šokti pagal susitarimą. Aišku, yra išimčių iš taisyklių, galbūt merginos gauna kažkokių arbatpinigių, jei šoka prie staliuko ir t. t. Kol kas arbatpinigių nežiūrime, nesekame, džiaugiuosi, jei kažkas merginoms papildomai sumoka. Bet mažos tų arbatpinigių sumos: būna gal 5, 10 ar 20 eurų.

Kiek kainuoja privatus šokis, bernvakariai, privačios erdvės ir kt.?

Privatus šokis startuoja nuo 50 eurų, kas yra 3 dainos, apie 10 min. 150 eurų kainuoja 30 min. šokis. Džiakuzi erdvė kainuoja 300 eurų. Ten laiko neribojame, nes ji visad paruošiama naujai, retai nuomojama. Bernvakario programa kainuoja 300–500 eurų, į kurią įeina stalas, gėrimai, privatus šokis.

Alkoholis darbuotojams, šokėjų lietimas ir jas įsimylėję vedę vyrai

Kokios yra pagrindinės striptizo klubo taisyklės, etiketas, kaip draudžiama elgtis?

Kaip klubo vadovė ypač skiriu dėmesį tam, kad jokiais būdais mano šokėjos ir kiti darbuotojai nebūtų įžeidinėjami, nepasijustų blogai. Jokie keiksmažodžiai darbuotojams yra netoleruojami, nesvarbu, dėl ko jie bebūtų. Merginos moka dirbti su išgėrusiais žmonėmis ir tikrai jų neprovokuoja.

Iš esmės netoleruojame agresijos, girtumo ir įžeidinėjimų. Klientai, kurie jau yra per daug girti, pradeda kabinėtis, negražiai elgtis, yra išprašomi.

O ar yra draudimas klientams liesti šokėjas?

Aišku, jei klientas prisilies prie striptizo šokėjos, nieko neatsitiks. Tačiau visos šokėjos neleidžia, kad jas labai liestų. Net ir privataus šokio metu tai yra normalu – juk jos yra moterys. Oficialiai nėra draudimo liesti, bet tai nėra leidžiama. Būtų didelis chaosas, jei kiekvienas atėjęs tas šokėjas pradėtų liesti.

Jos yra tokie patys žmonės, darbuotojai, kaip ir visi kiti. Tiesiog Lietuvoje yra sukurtas toks įvaizdis, kad čia dirba laisvo elgesio moterys, su kuriomis galima daryti, ką nori. Bet čia tikrai ne kažkokios vergės dirba. Jos labai save vertina ir aš jas labai vertinu.

Ar jūsų šokėjos gali vartoti alkoholį darbo metu?

Oficialiai tai jos vartoja alkoholį, jei sėdi su klientu ir geria. Joms griežtai draudžiama gerti stiprius gėrimus – jų meniu yra tik silpnieji gėrimai. Nes tai yra darbas – jos išgeria tiek, kiek atsisėda prie staliuko. Jų darbo dalis yra atsisėsti, bendrauti. Jei jas klientas vaišina šampanu, jos išgeria. Tačiau jos gali gerti tiek, kad darbo gale nebūtų girtos, nesielgtų neadekvačiai ir pan.

Pasidalinkite įdomesnėmis istorijomis ar nutikimais iš striptizo klubo gyvenimo.

Nutikimų yra visokių: nuo paliekamų striukių iki vyrų, kurie lipa prie stulpo ir nori šokti. Dažniausiai pasitaikantis dalykas – kai žmonės ateina ir susipažįsta su merginomis, visą laiką jas įsimyli, sako, kad jos čia nebedirbs, kad sekančią dieną jas ves ir t.t.

Vyrai, kurie net su žiedais atėję, išgėrę susižavi šokėjomis, žada vestis prie altoriaus, prie Rotušės. Aišku, paskui ateina rytas ir dingsta tie vyrai. Dar visi skambučiai žmonų, kaip jie slepia tuos telefonus ir pan. Tai juokingiausi dalykai, prie kurių mes esame pratę.

Bet vis tik aš labiausiai noriu pabrėžti, kad čia nėra kažkoks viešnamis, nėra pardavinėjamos sekso paslaugos. Mes kuriame tiesiog emociją – žmonės čia ateina bendrauti, pailsėti nuo rūpesčių.

Mūsų tikslas yra suteikti gerą, ramią atmosferą su daug dėmesio, kurio žmonės daug gyvenime negauna. Jie tikrai neateina čia nusipirkti moters už pinigus. Būna atvejų, kai klientai net nepakelia akių į nuogas šokėjas – nėra jiems tai svarbu.

Klientų srautai ir staliukų rezervacija

Ar jūsų klube reikia rezervuoti staliuką?

Po „Žalgirio“ varžybų tikrai turime daug klientų, kadangi tai – vyrų kontingentas. Bet įprastai visad yra laisvų staliukų, išskirtinės dienos būna, kai negausi staliuko. Visad bandome priimti.

Gimtadieniams ir kitoms šventėms rezervuojasi staliukus, bet tokiu būdu mes jau prašome, kad jie būtinai pasiimtų butelį, gėrimų, dėl to mes juos įleidžiame nemokamai. Juos jau pasitinka, sako: laba diena, Jonai, mes jūsų laukėme. Būna paruoštas stalas.

Žmonės, kurie daugiau lankosi, žino ir kažką švęsdami jau rezervuojasi. Tai ne mūsų, o jų pačių patogumui. Tokiems klientams būna skiriama daugiau dėmesio.

Kada dirba jūsų klubas ir kiek įprastai būna klientų?

Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, nuo 22 val. iki 7 val. Bet vėlgi, ta 7 val. ryto gali baigtis ir 11 val. ryto – tai čia tokių vietų specifika. Nėra taip, kad atėjus 7 val. mes griežtai užsidarome. Jei kažkas švenčia ir nori leisti pinigus, tai mes tikrai toliau dirbame.

O klientų būna įvairiai: vieną naktį gali būti 4–5 klientai, būna ir tokių naktų, kai nėra vietos. Mano klubas gali tvarkingai susodinti 25 žmones. Jei kai kurie stovi prie baro ir pan., tai maksimaliai gali būti 30 žmonių – nebūna masių. Vidutiniškai per naktį gali būti 10 žmonių, gali per naktį ir 50 klientų praeiti.