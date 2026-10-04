Stebės kiekvieną: policija įspėja, kas laukia spalio mėnesį keliuose

Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu:
- Spalio 1–3 d. ir 19–22 d.– vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė. Pačių pėsčiųjų kontrolė – ar į kitą važiuojamosios kelio dalies pusę einama ten, kur leidžiama, ar paisoma šviesoforo signalų ir pan.
- Spalio 5–11 d. – Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuota priemonė „Dėmesys į kelią“ (angl. Focus on the Road). Per šią priemonę policijos pareigūnai daugiausia dėmesio skirs vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, kontrolei. Taip pat bus tikrinama, ar naudojami saugos diržai, ar, kam pagal Kelių eismo taisykles privaloma, naudoja saugos šalmus. Bus tikrinama ar tinkamai automobiliuose vežami vaikai – naudojamos vaikams skirtos specialios sėdynės (prisegimo sistemos). Pareigūnai dirbs ir kartu. Be abejo, policijos pareigūnų neliks nepastebėti ir kiti eismo dalyvių daromi pažeidimai.
- Spalio 14–16 d. – važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.
- Spalio 24–26 d. – transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
- Spalio 29–31 d. – pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, lenkimo, kur tai draudžiama daryti, kontrolė.
Bus vykdoma prevencinės akcija
Apskričių vyriausieji policijos komisariatai, atsižvelgdami į eismo įvykių, Kelių eismo taisyklių pažeidimų analizę, savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas prevencines priemones (reidus).
Spalio 15 d. – Atšvaitų diena. Spalis – mėnuo, kai anksti pradeda temti, neretai matomumą sunkina rūkas, krituliai, neapšviesti keliai. Tad, kad būtumėte matomi, pėstieji, naudokite matomumą gerinančias priemones: atšvaitus, šviečiančius žibintus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Patys būsite saugesni ir vairuotojai galės Jus pastebėti iš anksto – tai didelė tikimybė išvengti ne tik eismo įvykių, bet ir skaudžių jų padarinių.
Spalio 26 d. – prevencinė socialinė akcija ,,Švilpukas saugo“ su UAB „Autoaibė“. Akcijos tikslas – mažinti ir siekti išvengti transporto priemonių susidūrimų su gyvūnais, kurti saugią aplinką eismo dalyviams, saugoti gyvūnus. Vykdoma atskiruose regionų miestuose ir miesteliuose.
Policija rekomenduoja prieš kelionę pasidomėti eismo sąlygomis https://eismoinfo.lt , būti atidiems bei suplanuoti maršrutą numatant papildomo laiko atsargą.