Per avariją Vilniuje sužalotas automobilio vairuotojas

Kaip skelbia Vilniaus apskrities policija, apie 20 val. Vilniuje, Šeškinės gatvėje, automobilis „VW Tiguan“, vairuojamas vyro (gimęs 2003 metais), atsitrenkė į priekyje ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „Honda Civic“, kurį vairavo moteris (gimusi 1976 metais).
Eismo įvykio metu nukentėjo „VW Tiguan“ vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.