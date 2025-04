„Statybų gidas“ pokalbiai – kokį šilumos siurblį rinktis?

REKLAMA

Jeigu kalbėtume apie naujos statybos individualius namus, tai maždaug 95 procentais atvejų klientai renkasi šilumos siurblius. „Teisės aktai, energinio efektyvumo klasės ir kiti reikalavimai didžiajai daliai statytojų optimaliu padaro būtent šilumos siurblių pasirinkimą“, - sako architektas, projektuotojas, UAB „Capital architekts“ direktorius Vladislav Gžybovski.

Tačiau jo nuomone, senų namų gyventojai šilumos siurblių privalumų negali išnaudoti maksimaliai dėl labai paprastos priežasties – prieš keletą, kelioliką ar net keliasdešimt metų statyti namai nėra sandarūs: šildyti elektra „kiaurus“ namus tikrai neapsimoka...

„Visai nesvarbu, ar namas yra A++, ar C kategorijos, ar visai be kategorijos – svarbiausia yra žinoti, kiek kainuoja pagaminti vieną kilovatvalandę. Vadinamajam kiauram namui tų kilovatvalandžių reikės labai daug: tada ir šilumos sąnaudos bus didelės, nes tiesiog būsi priverstas gaminti daug šilumos. Ta pati problema yra ir šildant tokį namą malkomis, briketais ar dujomis – šildymo sezonas gaunasi tikrai brangus. Jeigu senos statybos namo stogas yra neblogai apšiltintas, o sienos – bent pusėtinos, tai situacija nėra labai bloga. Ir šilumos siurblį net tokiame name galime nesudėtingai sumontuoti: klausimas – kokių išlaidų tikisi klientas“, - retoriškai klausia „Mitsubishi Electric“ atstovės UAB „Eko2šiluma“ direktorius Rolandas Grikšas.

Dar viena svarbi detalė: jeigu senos statybos name pagrindinis šilumos šaltinis yra seni ketaus radiatoriai, jie efektyviai veikia, kai į juos tiekiamas aukštos temperatūros šildymo sistemos skystis. O jeigu jūsų name šildymo sistemą prieš 30 metų montavo kaimynas Petras, po dešimtmečio ją modernizavo auksarankis Jonas, o po to dar santechniką kažkiek išmanantis Jurgis įtaisė papildomą cirkuliacinį siurbliuką ir sumontavo naujesnius radiatorius, efektyvaus šildymo galite nesitikėti. Čia nereikia labai gilių fizikos žinių: pakaks kvalifikuoto specialisto konsultacijos, kuris įvertintų esamą situaciją, energijos poreikį ir rekomenduotų tinkamiausią sprendimą. Gal net ir galėtų apskaičiuoti, kiek kainuos standartinis lietuviškas gruodis, sausis ar vasaris. Bet ir vėl – teoriškai, nes vieni namo gyventojai įpratę gyventi vėsiau, pavyzdžiui, palaikyti name +19 laipsnių, o kitiems ir +23 yra vėsa, jiems norisi aukštesnės temperatūros, kuri neišvengiamai padidins šildymo mėnesio biudžetą.

„Atėję į namus, kurių šeimininkai nori atsinaujinti šildymo sistema, mūsų specialistai tikrai yra matę įvairių „meno kūrinių“. Kai kuriais atvejais tikrai net nerekomenduojame dėti šilumos siurblių „oras-vanduo“: tam tikriems namams šilumos siurblys „oras-oras“ būtų tinkamesnis variantas. Kai kurie klientai nori pasilikti seną šildymo sistemą, ją sujungti su nauja, nori pretenduoti į valstybės paramos programas – ne kiekvienas žmogus žino, koks sprendimas jo namui būtų tinkamiausias, o specialistas gali objektyviai įvertinti poreikius“, - sako R. Grikšas.

Architektas V. Gžybovski pripažįsta, kad maksimaliai efektyviam šildymo sistemos veikimui neigiamos įtakos turi ir stoglangiai. „Bet jei klientas nori turėti galimybę matyti žvaigždes naktį, čia kliento valia. Esame ne kartą atkalbėję užsakovus nuo stoglangių, nes juos ir įrengti brangiai kainuoja, o šildymo sistemai šis konstrukcinis elementas yra papildomas iššūkis“, - pripažįsta architektas.

Dar viena slidi – tiesiogine prasme – vieta, kur įrengiamas šilumos siurblio išorinis blokas: erdvė netoli įėjimo. Nes iš išorinio bloko neišvengiamai teka kondensatas, o jeigu lauke – tikra žiema, tai prie įėjimo gali natūraliai atsirasti pavojinga čiuožykla.

„Reikia iki galo apgalvoti, kur dera statyti išorinį bloką. Jeigu stogai plokšti, ant jų tikrai galima įrengti šilumos siurblį. Nebūtina šilumos siurblį glausti prie sienos – jis gali būti ir už keliolikos metrų nuo namo: taip būtų užtikrinama ir ramybė, nes šilumos siurblys vis tiek skleidžia garsą“, - rekomenduoja R. Grikšas.

