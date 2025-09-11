Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Stansefabrikken“ į naują gamyklą Ukmergėje investavo 12 mln. eurų

2025-09-11 17:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 17:06

Ukmergėje veikianti Norvegijos kapitalo metalo apdirbimo įmonė „Stansefabrikken“ atidarė naują 12 mln. eurų vertės gamyklą, kurioje įrengta viena moderniausių technologinių linijų Lietuvoje.

Grynieji pinigai (ELTA / Dainius Labutis)

Ukmergėje veikianti Norvegijos kapitalo metalo apdirbimo įmonė „Stansefabrikken“ atidarė naują 12 mln. eurų vertės gamyklą, kurioje įrengta viena moderniausių technologinių linijų Lietuvoje.

0

Bendrovė pranešė artimiausiais metais planuojanti išplėsti komandą iki 400 darbuotojų. „Sodros“ duomenimis, šiuo metu įmonėje dirba apie 270 žmonių. 

„Šis projektas Ukmergėje yra puikus pavyzdys, kaip tarptautinės įmonės į Lietuvą atveža pažangiausias technologijas ir kuria aukštųjų kompetencijų darbo vietas ne tik sostinėje, bet ir regionuose. Tai tiesiogiai prisideda prie šalies ekonominio pajėgumo ir konkurencingumo didinimo pasaulinėse rinkose“, – pranešime sakė agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovas Elijus Čivilis.

Nauja linija padidins įmonės gamybos pajėgumus nuo 6 tūkst. iki 9 tūkst. tonų per metus, 20 proc. padidins efektyvumą. 

Kaip pernai gegužę rašė BNS, naują gamyklą Ukmergės pramonės parke už 10 mln. eurų statė statybų bendrovė „Conres“, ją  finansavo SEB bankas. 

Lietuvoje nuo 2003 metų veikianti „Stansefabrikken“ gamina įvairius metalo gaminius ir komponentus, įskaitant elektros paskirstymo dėžes, elektrinę šildymo ir aušinimo įrangą.

Registrų centro duomenimis, 100 proc. jos akcijų priklauso Norvegijos plieno pusgaminių gamintojai „Stafa Industrier“.

