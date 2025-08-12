Ukmergės rajone sulaikyti kanapių augintojai – daugiabučio rūsyje buvo įrengę daiginimo laboratoriją

Atlikus kratas buvo paimtas didelis auginamų kanapių kiekis, pranešė policija.
Ukmergiškiai pareigūnai nustatė dvi kanapių auginimo vietas – šie augalai buvo auginami atokiose miško vietovėse. Iš viso pareigūnai paėmė 432 kanapių augalus.
Kratų metu pareigūnai taip pat rado ir paėmė džiovintus kanapių produktus, trąšas, svarstykles, šovinius bei nešaunamąjį ginklą.
Įtariamieji ypatingai laikėsi atsargumo priemonių: daugiabučio namo rūsyje jie įrengė kanapių daiginimo laboratoriją, o vėliau daigus perkeldavo į atokią, žmonių nelankomą vietą. Anot pareigūnų, asmenys turėjo specifinių žinių, reikalingų kanapėms auginti.
Įtariamieji yra Ukmergės miesto gyventojai – du vyrai ir moteris 32-33 metų amžiaus. Vienam iš jų Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai skyrė kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams. Šis vyras policijai buvo žinomas bei praeityje jau teistas už analogišką nusikalstamą veiką.
Sulaikytiesiems pareikšti įtarimai dėl neteisėto narkotinių ar psichotropinių medžiagų disponavimo, turint tikslą jas platinti ir neteisėto kanapių auginimo.
Policija primena, kad apie žinomus narkotikų platinimo atvejus galima pranešti Lietuvos policijos pasitikėjimo telefono linijos „Narkotikams - NE“ telefono numeriu +370 700 60777. Telefono linija veikia darbo dienomis nuo 7 val. iki 20 val.
„Gavus tokią informaciją, ji patenka į specializuotą kriminalinės policijos padalinį, kur yra paskirti konkretūs pareigūnai. Jie per vieną darbo dieną atlieka pirminį informacijos patikslinimą, patikrina, ar policija nevykdo tyrimo dėl tokio asmens ar fakto ir perduoda ją atitinkamam policijos komisariatui pagal teritoriją“, – informuoja policija.
