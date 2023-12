Nuomonės formuotojai, kitaip – influenceriai per šią programėlę gali užsidirbti įvairiais būdais: už sutartą atlygį reklamuoti prekes, už pirkimus gauti komisinius, o tam tikrus kriterijus atitinkantys vartotojai gali užsidirbti ir iš vaizdo įrašų peržiūrų.

Dar vienas populiarėjantis būdas užsidirbti yra per gyvas transliacijas vykdyti gerbėjų užgaidas ir iš jų gauti vadinamų lipdukų, kuriuos galima iškeisti į pinigus.

Spėjama, kad daugiausiai uždirbančios tiktokerės pajamos iš programėlės siekia beveik 16 mln. eurų.

„TikTok“ vartotojai kasdien išleidžia virš 10 mln. eurų

Honkongo vaizdo įrašų dalijimosi platforma „TikTok“ tapo pirmąja programėle, kuri nėra mobilusis žaidimas ir kurios vartotojų išlaidos visame pasaulyje pasiekė 10 mlrd. JAV dolerių (9,1 mlrd. eurų) ribą, skelbiama CNN.

„Candy Crush“ šiuo metu yra visų laikų daugiausiai uždirbantis žaidimas, kurio naudotojų išlaidos per visą gyvenimą viršija 12 mlrd. JAV dolerių (10,9 mlrd. eurų).

Tačiau tikimasi, kad daugiausiai kada nors uždirbusia programėle taps būtent „TikTok“, nes jau dabar pajamomis pralenkė tiek pažinčių programėlę „Tinder“, tiek vaizdo įrašų ir muzikos platformą „Youtube“.

Spėjama, kad 2024 m. ji priartės prie 15 mlrd. JAV dolerių (13,6 mlrd. eurų) ribos.

„Vartotojai per dieną išleidžia daugiau nei 11 mln. JAV dolerių (10 mln. eurų) arbatpinigių savo mėgstamiausiems turinio kūrėjams. <...>

Iki 2024 m. pabaigos „TikTok“ vartotojai programėlėje praleis 40 valandų darbo savaitę, o tai yra 22 proc. daugiau nei 2023 m.“ – sakė kompanijos „data.ai“ įžvalgų vadovė Lexi Sydow.

Kiek uždirba „TikTok“ influenceriai?

Milijonus dolerių per metus uždirba ir geriausi „TikTok“ influenceriai, todėl pradedantys turinio kūrėjai plūsta į šią platformą, tikėdamiesi sulaukti panašios sėkmės, rašoma portale „Exploding Topics“.

Vis tik ne kiekvienas gali tapti „TikTok“ milijonieriumi.

Naujausi duomenys rodo, kad „TikTok“ influenceriai per metus vidutiniškai uždirba 121 765 JAV dolerių (110,8 tūkst. eurų) atlyginimą. Per mėnesį tai būtų maždaug 9,2 tūkst. eurų.

Vis tik, anot portalo, šis skaičius yra klaidinantis, kadangi daugiausiai uždirbantys programėlės influenceriai gauna septynženklius ar aštuonženklius altyginimus, o tai iškreipia vidutinį visų kūrėjų uždarbį į didesnę pusę.

„NeoReach“ 2023 m. ataskaitoje „TikTok“ turinio kūrėjų atlyginimas apžvelgiamas atidžiau:

48 proc. uždirbo mažiau nei 15 tūkst. JAV dolerių (mažiau nei 13,6 tūkst. eurų);

9 proc. uždirbo 15 tūkst.–25 tūkst. JAV dolerių (nuo 13,6 tūkst. iki 22,7 tūkst. eurų);

7 proc. uždirbo tarp 25 tūkst. ir 35 tūkst. JAV dolerių (nuo 22,7 tūkst. iki 31,8 tūkst. eurų);

5 proc. uždirbo nuo 35 tūkst. iki 50 tūkst. JAV dolerių (nuo 31,8 tūkst. iki 45,5 tūkst. eurų);

11 proc. uždirbo 50 tūkst.–75 tūkst. JAV dolerių (nuo 45,5 tūkst. iki 68,3 tūkst. eurų);

5 proc. uždirbo tarp 75 tūkst. ir 100 tūkst. JAV dolerių (nuo 68,3 tūkst. iki 91 tūkst. eurų);

6 proc. uždirbo nuo 100 tūkst. iki 150 tūkst. JAV dolerių (nuo 91 tūkst. iki 136,5 tūkst. eurų);

7 proc. uždirbo 200 tūkst. ir daugiau JAV dolerių (nuo 182 tūkst. eurų ir daugiau).

Remiantis šiais skaičiais, „TikTok“ influencerių atlyginimo mediana yra maždaug 15 tūkst.–25 tūkst. JAV dolerių (nuo 13,6 tūkst. iki 22,7 tūkst. eurų).

Ir šiek tiek mažiau nei trečdalis influencerių gauna atlyginimą kaip už visą, įprastą darbo dieną.

Kam daugiausia išleidžia „TikTok“ vartotojai?

Pastaruoju metu tiek tarp Lietuvos, tiek tarp pasaulio influencerių labai populiari yra „TikTok Live“ funkcija.

Live metu sekėjai gali stebėti turinio kūrėjus realiu laiku, su jais bendrauti, duoti jiems klausimų ar užduočių.

Be to, per šias tiesiogines transliacijas gerbėjai gali siųsti kūrėjams skaitmenines dovanas – lipdukus (angl. stickers), kuriuos galima iškeisti į monetas, o jas galima iškeisti į pinigus.

Vis tik, remiantis portalu „Exploding Topics“, dovanos paprastai nėra labai paveikios. Nors jų vertė svyruoja nuo 0,01 iki 562,48 JAV dolerio (nuo 0,009 iki 511,86 euro), dauguma lipdukų verti vos kelių centų.

Tačiau iš šių influenceriams siunčiamų lipdukų dideles pajamas gauna pati „TikTok“, kuri, anot CNN, sau pasilieka net 50 proc. lipdukų vertės. Taigi, jei gerbėjas perka influenceriui lipduką už 1 eurą, tiek influenceriui, tiek programėlei atiteks po 0,5 euro.

Kompanijos „data.ai“ duomenimis, populiariausias „TikTok“ pirkimas programėlėje šiais metais buvo 1 321 monetų paketas už 19,99 JAV dolerio (18,19 euro), kuris, kaip teigiama, sudaro apie ketvirtadalį programėlės pajamų. Tačiau „TikTok“ turi ir kitų pajamų šaltinių, įskaitant reklamą ir e. prekybą.

Kaip dar galima užsidirbti „TikTok“?

Kitas būdas užsidirbti iš „TikTok“, pasak „Exploding Topics“, yra partnerystė su prekės ženklais ir reklamuojami įrašai (angl. sponsored posts). 66,9 proc. turinio kūrėjų teigia, kad daugiausia pajamų gauna būtent iš to.

„TikTok“ platformoje prekių ženklai paprastai moka influenceriams fiksuotą mokestį už tai, kad jie sukurtų įrašus, kuriuose reklamuojami jų produktai.

Atsižvelgiant į turinio kūrėjų sekėjų skaičių, už produktų reklamą jie gali uždirbti nuo 20 iki 1,2 tūkst. JAV dolerių (kas yra nuo 18,20 iki 1092 eurų) ir daugiau:

1 tūkst.–10 tūkst. sekėjų – 20–150 JAV dolerių (nuo 18,20 iki 136,5 euro);

10 tūkst.–50 tūkst. sekėjų – 30–400 JAV dolerių (nuo 27,30 iki 364 eurų);

50 tūkst.–500 tūkst. sekėjų – nuo 80 iki 1650 JAV dolerių (nuo 72,8 iki 1501,52 euro);

500 tūkst.–1 mln. sekėjų – 150–3,5 tūkst. JAV dolerių (nuo 136,5 iki 3185 eurų);

1 mln. ir daugiau sekėjų – nuo 1,2 tūkst. ir daugiau JAV dolerių (nuo 1092 eurų).

Dar vienas būdas užsidirbti „TikTok“, kaip rašoma „Exploding Topics“, yra partnerystės rinkodara, kai influenceriai reklamuoja produktus ir savo profilyje arba vaizdo įrašo komentarų skiltyje skelbia nuorodą, kurioje galima tą produktą įsigyti.

Kai vartotojas, naudodamasis ta nuoroda, nusiperka produktą, influenceris gauna komisinius.

Nors tai ir nėra taip pelninga, kaip reklamuojami įrašai, 7,8 proc. turinio kūrėjų teigia, kad daugiausia pinigų uždirba būtent naudodamiesi partnerystės rinkodara.

Už milijoną peržiūrų – iki 36,40 euro

2020 m. liepą „TikTok“ paleido „Creator Fund“ (liet. kūrėjų fondą) JAV, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje.

Iš šio fondo, anot „Exploding Topics“, turinio kūrėjams mokama pagal tai, kiek peržiūrų sulaukia jų vaizdo įrašai.

Kad galėtų pretenduoti į fondą, kūrėjai turi turėti bent 10 tūkst. sekėjų ir 100 tūkst. vaizdo įrašų peržiūrų per pastarąsias 30 dienų.

Vis tik, nors kūrėjų fondas suteikia galimybę gauti pajamų, jo išmokos nėra labai įspūdingos – influenceriai gali tikėtis uždirbti nuo 0,02 iki 0,04 JAV dolerio (nuo 0,018 iki 0,036 euro) už kiekvieną tūkstantį peržiūrų.

Tai yra 20–40 JAV dolerių (18,20-36,40 euro) už kiekvieną milijoną peržiūrų.

Daugiausiai uždirbantys „TikTok“ influenceriai

Remiantis „Exploding Topics“, spėjama, kad Charli D’Amelio pajamos iš „TikTok“ yra 17,5 mln. JAV dolerių (15,9 mln. eurų).

Dixie D’Amelio – 10 mln. JAV dolerių (9,1 mln. eurų).

Addison Rae – 8,5 mln. JAV dolerių (7,7 mln. eurų).

Khaby Lame – 5 mln. JAV dolerių (4,5 mln. eurų).

Bella Poarch – 5 mln. JAV dolerių (4,5 mln. eurų).

Josh Richards – 5 mln. JAV dolerių (4,5 mln. eurų).

Kris Collins – 4,75 mln. JAV dolerių (4,32 mln. eurų).

Avani Gregg – 4,75 mln. JAV dolerių (4,32 mln. eurų).

Zach King – 3 mln. JAV dolerių (2,7 mln. eurų).

Riyaz Aly – 2 mln. JAV dolerių (1,8 mln. eurų).

Vis tik susirūpinimas dėl „TikTok“ ryšių su Kinija paskatino viso pasaulio vyriausybes uždrausti šią programėlę naudoti oficialiuose įrenginiuose, rašoma CNN.

Programėlė taip pat buvo kaltinama dėl to, kad sukelia priklausomybę paaugliams ir daro kitą žalą psichikos sveikatai, tačiau „TikTok“ tai neigia.

Šį mėnesį „TikTok“, priklausanti Kinijos bendrovei „ByteDance“, Jungtinėse Valstijose pasiekė keletą pergalių teisme, dėl kurių bendrovės kritikams tikriausiai bus sunkiau ją pažaboti.