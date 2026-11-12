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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Štai ir viskas: uždraudė nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, vyną ar sidrą – perspėja ir dėl baudų

2026-11-12 11:16 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 11:16
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Seimas uždraudė jaunesniems nei 18 metų žmonėms parduoti, pirkti ar kitaip perduoti nealkoholinį alų, vyną, sidrą ar kitus  tokius gėrimus, jeigu ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis.  

Nealkoholiniai gėrimai

Seimas uždraudė jaunesniems nei 18 metų žmonėms parduoti, pirkti ar kitaip perduoti nealkoholinį alų, vyną, sidrą ar kitus  tokius gėrimus, jeigu ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis.  

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Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Maisto įstatymo pataisas: už balsavo 48 Seimo nariai, prieš buvo 18, o susilaikė 26 . 

Grės baudos

Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis numatyta, kad bauda už tokių gėrimų pardavimą siektų 60–120 eurų, už pirkimą ar perdavimą – 20–50 eurų – tokia pat, kaip ir už energetinius gėrimus.   

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Socialdemokratė Birutė Vėsaitė teigė, kad su alkoholį imituojančiais gėrimais yra ugdoma „naujų pijokų karta“.  

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Tuo metu Ignas Vėgėlė tikino, kad ne draudimais reikia užsiimti, o jeigu jie būtini, turi būti labai gerai apgalvoti. 

Naujas draudimas įsigalios nuo 2027 metų gegužės.   

Prekiauti vaikišku šampanu šalyje negalima nuo 2019 metų lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį. 

indeliai.lt

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