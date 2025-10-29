Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Spalį metinė infliacija Lietuvoje išlieka stabili – 3,7 proc.

2025-10-29 10:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 10:01

Metinės infliacija šių metų spalį, lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai, išlieka stabili – 3,7 proc., išankstinį vertinimą skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Metinė infliacija euro zonoje liepą paaugo iki 2,6 proc.

Metinės infliacija šių metų spalį, lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai, išlieka stabili – 3,7 proc., išankstinį vertinimą skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Išankstinis vidutinis metinės infliacijos įvertis (sausio–spalio mėn.) tuo metu 2025 m. spalį sudaro 3,1 proc. – 0,3 proc. daugiau nei rugsėjį.

Šių metų spalio mėnesį, lyginant su praėjusių metų spaliu, labiausiai augo kavos, arbatos bei kakavos kainos – 15,6 proc. Atostogų išvykų kainos per 12 mėnesių išaugo 10,8 proc., dujų kainos – 10,6 proc., o spirituotų gėrimų kainos padidėjo 9 proc.

Per minėtą laikotarpį labiausiai krito elektros energijos kaina – 9 proc. sumažėjimas. Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainos krito 8 proc., o automobilių – 5,7 proc.

Išankstinis mėnesinis (2025 m. spalį, palyginti su rugsėju) vartotojų kainų pokytis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 0,1 proc.

Visi pateikti duomenys apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI).

