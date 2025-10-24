Kalendorius
Verslas > Užsienio verslas

Metų infliacija JAV pasiekė naują lygį

2025-10-24 16:51 / šaltinis: BNS
2025-10-24 16:51

Metų infliacija Jungtinėse Valstijose rugsėjį spartėjo iki 3,0 proc. nuo 2,9 proc. rugpjūtį, rodo Darbo departamento penktadienį paskelbti duomenys.

0

Naujasis rodiklis – didžiausias nuo šių metų sausio, tačiau 0,1 procentinio punkto kuklesnis už Volstrito analitikų prognozių vidurkį.

Maisto produktų brangimas lėtėjo nuo 3,2 proc. iki 3,1 proc., o energijos išteklių – spartėjo nuo 0,2 proc. iki 2,8 procento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu bazinė metų infliacija, skaičiuojama atmetus maisto produktų ir energijos išteklių kainas, per mėnesį sulėtėjo nuo 3,1 proc. iki 3,0 procento.

Rugsėjį užfiksuota 0,3 proc. bendra ir 0,2 proc. bazinė mėnesio infliacija.

Darbo departamentas savo pranešime pažymi, jog rugsėjo mėnesio infliacijos rodiklių paskelbimas iš pradžių planuotas spalio 15-ąją, tačiau buvo atidėtas dėl bęsitęsiančio vyriausybės veiklos sustabdymo, kilus finansavimo sunkumams.

JAV centrinis bankas (Federaliniai Rezervai), atidžiai stebintis infliacijos dinamiką, kaip vieną pagrindinių pinigų politikos orientyrų, jos korekcijų poreikį ir galimybes svarstys kitą savaitę. Rinkose dominuoja bazinių palūkanų mažinimo ketvirčiu procentinio punkto prognozės.

