Spalį – 0,2 proc. mėnesio, 4,1 proc. metinė infliacija

Vidutinė metinė infliacija spalį siekė 3,5 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo avalynės, drabužių, duonos ir grūdų produktų, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, šilumos, degalų ir tepalų kainų padidėjimas bei atostogų išvykų, kitų asmens priežiūros priemonių, apgyvendinimo paslaugų, automobilių, daržovių, kavos, arbatos ir kakavos, keleivių vežimo oro transportu paslaugų kainų sumažėjimas.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių paslaugų, pieno, mėsos ir jų produktų, sūrio ir kiaušinių, tabako gaminių, alaus, degalų ir tepalų, spirituotų gėrimų, farmacijos gaminių, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kainų padidėjimas bei elektros, automobilių kainų sumažėjimas.
Dėl naujų rudens ir žiemos sezono kolekcijų drabužių ir avalynės kainos padidėjo 5,2 proc. Avalynė pabrango 9,4 proc., drabužiai – 3,6 proc. Poilsio ir kultūros prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 1,1 proc. Būsto apstatymo, namų apyvokos įrangos ir kasdienės būsto priežiūros prekių ir paslaugų kainos augo 1,2 proc.
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos padidėjo 0,1 proc. Labiausiai pabrango miltai, kruopos, ryžiai, valgomieji subproduktai, tešlos gaminiai su mėsa, bet atpigo saulėgrąžų aliejus, šviežios ir atšaldytos jūros gėrybės, pievagrybiai, traškučiai, šokoladas ir desertai kakavos pagrindu.
Vartojimo prekių kainos per mėnesį augo 0,5 proc., paslaugų kainos sumažėjo 0,3 proc., per metus – atitinkamai augo 3,1 proc. ir 6,2 procento.
Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos per mėnesį padidėjo 0,6 proc., rinkos kainos – 0,2 proc., per metus – atitinkamai 3,1 proc. ir 4,3 procento.