Sprendime nurodoma, kad vartotojų teisių specialisto Alex Neill atstovaujamiems ieškovams nepavyko įtikinti Londono konkurencijos apeliacinio tribunolo, „jog „Sony“ dominuoja bet kurioje atitinkamoje rinkoje“.
Teismas taip pat nustatė, kad jiems nepavyko įrodyti, jog ši pramogų grupė vykdė tariamus antikonkurencinius pažeidimus.
Ieškovai svarstys apeliaciją
„Esame nusivylę teismo sprendimu“, – teigiama Alex Neill pareiškime, kuriame taip pat nurodoma, kad bus svarstoma galimybė teikti apeliaciją. „Šiai bylai buvo rengiamasi penkerius metus ir buvo kelta svarbių klausimų 12 mln. JK vartotojų vardu. Mes tvirtinome, kad iš „PlayStation“ naudotojų buvo imamos per didelės sumos už skaitmeninius žaidimus ir papildomą turinį, nes jie buvo faktiškai įkalinti „Sony“ skaitmeninėje ekosistemoje.“
Ieškovai kovo mėnesį prasidėjusiame teismo procese teigė, kad „Sony“ beveik dešimtmetį ribojo konkurenciją ir taikė nepagrįstai didelius mokesčius už skaitmeninius žaidimus, parduodamus per „PlayStation Store“.
„Šis teismo sprendimas patvirtina „Sony Interactive Entertainment“ verslo modelį“, – antradienį pareiškime teigė SIE vyresnioji viceprezidentė ir vyriausioji teisininkė Stephanie Burns.