„Sodros“ skambutis įsiutino vilnietį: kodėl turiu mokėti 2 kartus, jei paslauga viena?

Gyventojai, dirbdami skirtingus darbus ir gaudami atlyginimą, privalo sumokėti socialinio draudimo įmokas, kurios yra skaičiuojamos nuo gautų pajamų dydžio. Tačiau dviejų ar daugiau skirtingų paslaugų, išmokų mokėdami kelis kartus už tai negauna.

Kitaip nei dirbantys pagal darbo sutartį, individualios veiklos turėtojai privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų mokėjimu turi susirūpinti patys ir kiekvienais metais sumokėti paskirtą mokestį „Sodrai“, mat šiuo atveju asmuo neturi darbdavio.

Tiesa, pasitaiko ir tokių atveju, kai gyventojai turi ne tik individualios veiklos pažymą, bet taip pat yra sudaręs sutartį su darbdaviu ir gauna atlyginimą. Ar šiuo atveju gyventojams yra privalu sumokėti PSD įmokas savarankiškai, ar visgi už jus pasirūpins pats darbdavys?

PSD įmoka nėra abonentinis mokestis

Į naujienų portalui tv3.lt besikreipęs vilnietis Dovydas (tikras vardas redakcijai žinomas – red. past.) pasakojo, kad jį kaip reikiant nustebino „Sodros“ darbuotojos skambutis apie būtinybę susimokėti PSD įmokas, mat jis jau seniai dirba pagal darbo sutartį.

Dovydas klausia, kodėl valstybei reikia sumokėti PSD dar kartą, jeigu nuo darbo sutartyje nurodytos atlyginimo sumos ši įmoka taip pat yra nuskaitoma kiekvieną mėnesį. Juk dvigubai daugiau vaistų ar gydymo paslaugų už tai vis tiek nebus suteikta.

Visgi Sodros“ Komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič komentuoja, kad PSD įmoka nėra abonentinis mokestis, todėl gyventojams yra privalu sumokėti mokesčius, jeigu buvo gaunamos pajamos, susijusios su individualios veiklos vykdymu.

„PSD įmoka nėra abonentinis mokestis sumokamas vieną kartą, o įmoka, kurios dydis skiriasi priklausomai nuo to, ar žmogus uždirbo 1 tūkstantį eurų, ar 4 tūkstančius.

Jei žmogus, kuris vykdo savarankišką veiklą, dirba taip pat ir pagal darbo sutartį, jis neprivalo mokėti PSD įmokų kas mėnesį, kadangi mėnesio įmokas už jį sumoka darbdavys. Toks žmogus laikomas apdraustuoju privalomu sveikatos draudimu ir gali naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis nemokamai. Tačiau, deklaravus pajamas iš individualios veiklos (tai reikia padaryti kiekvienais metais iki gegužės pradžios), nuo šių pajamų gyventojas privalės sumokėti PSD ir VSD įmokas“, – aiškino M. Kozič.

Kiek reikia sumokėti?

„Sodros“ atstovė taip pat primena, kad šiuo metu individualią veiklą vykdantys gyventojai kiekvieną mėnesį turi atsidėti 50,59 euro tam, kad būtų sumokėta PSD įmoka.

„Gyventojai, kurie vykdo tik savarankišką veiklą ir nedirba samdomo darbo, kiekvieną mėnesį turi mokėti einamąsias PSD įmokas. To reikia tam, kad prireikus žmonės galėtų pasinaudoti nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Minimali einamoji mėnesio PSD įmoka – 6,98 proc. skaičiuojant nuo minimalios mėnesinės algos (MMA). 2022 m. MMA siekia 730 eurų, taigi vieno mėnesio PSD įmoka – 50,59 eurų“, – teigė pašnekovė.

Be to, jeigu savarankiškai dirbantis asmuo uždirba per mėnesį daugiau nei MMA dydis, deklaravęs pajamas VMI, jis taip pat turės sumokėti skirtumą, komentavo M. Kozič.

Pavyzdžiui: 2021 metais minimali mėnesinė PSD įmoka siekė 44,81 euro. Per metus tai sudaro 537,72 euro. Pateikus deklaraciją VMI už 2021metus, savarankiškai dirbančiam žmogui priskaičiuota 700 eurų PSD įmokų nuo pajamų. 537,72 euro žmogus jau yra sumokėjęs, mokėdamas PSD kas mėnesį. Taigi po deklaravimo jis turės sumokėti tik skirtumą: 700 – 537,72 = 162,28 euro.

Pašnekovė pastebi, kad 2021 m. savarankiškai dirbantys asmenys sumokėjo beveik 106 mln. eurų PSD įmokų.

„2021 m. savarankiškai dirbantys gyventojai sumokėjo 105,5 mln. eurų privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų. Šias įmokas administruoja „Sodra“, tačiau jos keliauja ne į „Sodros“, o į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą ir yra skiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, vaistams, medicininei reabilitacijai ir t.t.

Tuo metu valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos patenka į „Sodros“ biudžetą. Iš šio biudžeto yra mokamos pensijos, ligos, motinystės ir kitos socialinio draudimo išmokos. 2021 m. savarankiškai dirbantys žmonės sumokėjo 101,2 mln. eurų VSD įmokų“, – pridūrė pašnekovė.

Didės nedarbo išmoka

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dėl MMA augimo kitais metais augs nedarbo išmokos. Nedarbo išmoką sudaro dvi dalys – kintama ir pastovioji, kurios dydis priklauso nuo MMA. Pastovi nedarbo išmokos dalis lygi 23,27 proc. mėnesį, už kurį mokama išmoka, galiojančios MMA.

2022 metais MMA sieks 730 eurų, taigi pastovi nedarbo išmokos dalis bus 169,87 eurų (2021 metais – 149,39 eurų). Didesnių nedarbo išmokų už sausį bedarbiai sulauks vasario mėnesį – ši išmoka mokama už praėjusį mėnesį.

Kintamoji nedarbo išmokos dalis priklauso nuo žmogaus turėtų draudžiamųjų pajamų. Pavyzdžiui, jei žmogus užsiregistruos Užimtumo tarnyboje 2022 metų sausį, pastovi jo nedarbo išmokos dalis sieks 169,87 eurų, o kintama dalis bus apskaičiuota pagal vidutines draudžiamąsias pajamas turėtas nuo 2019 metų birželio pradžios iki 2021 metų lapkričio pabaigos.

Maksimali nedarbo išmoka asmenims, kurie Užimtumo tarnyboje užsiregistruos 2022 metų pirmąjį ketvirtį, bus 922,73 eurų.