„Sodra“ primena: sumoka vidutiniškai po 2126 eurus – kas gali gauti šią išmoką?

Kiekvieną mėnesį darbdaviai jai sumoka 0,16 proc. kiekvieno darbuotojo atlyginimo dydžio įmokas į ilgalaikio darbo išmokų fondą.

Pavyzdžiui, jeigu uždirbate 2000 eurų dydžio atlyginimą popieriuje, tai į minėtą fondą sumokama 3,2 euro per mėnesį, 38,4 euro per metus arba 192 eurai per 5 metus.

Oficialioje „Sodros“ paskyroje socialiniame tinkle jos specialistai pasidalijo informacija apie tai, kokio dydžio ir kam gali būti mokamos atitinkamos ilgalaikio darbo išmokos.

Turite teisę gauti išmoką, jeigu:

buvote atleistas pagal Darbo kodekso 57 straipsnį, t.y. darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės;

iki atleidimo pas darbdavį nepertraukiamai išdirbote 5 ar daugiau metų (įskaitant perkėlimo atvejus);

per 3 mėnesius po atleidimo neįsidarbinote pas tą patį darbdavį.

„Išmoka skiriama ne anksčiau nei praėjus 3 mėnesiams po atleidimo. Išmoka skiriama tik tada, kai nutraukiamos visos su darbdaviu sudarytos darbo sutartys ir asmuo atitinka kitas sąlygas“, – nurodo „Sodra“.

Jeigu vienoje darbovietėje dirbote nuo 5 iki 10 metų jums priklausančios ilgalaikio darbo išmokos dydis yra 77,58 proc. vieno mėnesio vidutinio asmens darbo užmokesčio dydžio išmoka.

Jeigu dirbote nuo 10 iki 20 metų, priklauso tokio paties dydžio dviejų vidutinių atlyginimų išmoka.

O jeigu dirbote ilgiau metų – tokio paties dydžio, bet jau trijų vidutinių algų išmoka.

Sodra taip pat primena, kad šių metų pirmąjį pusmetį vidutinė ilgalaikio darbo išmoka, tenkanti vienam žmogui, siekė 2162 eurus.

Tai yra kur kas daugiau nei ilgalaikio darbo įmokų nuo vidutinio atlyginimo sumokama per 5 ar net 20 metų.

Skaičiuojama, kad kiekvieną mėnesį Lietuvoje iš darbo atleidžiama apie 40–60 tūkst. darbuotojų.

Kita vertus, kas mėnesį į darbus priimama kiek daugiau gyventojų.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso dirba apie 1,35 mln. darbuotojų.