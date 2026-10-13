„Sodra“ atsako: štai ką galėsite sužinoti apie kitų algas

„Sodra“ atsako į pagrindinius klausimus.
Kodėl keičiama duomenų teikimo tvarka?
Europos Sąjungos skaidraus atlygio direktyva siekiama užtikrinti vienodą atlyginimą už tokį patį ar vienodos vertės darbą ir mažinti vyrų bei moterų darbo užmokesčio skirtumus. „Sodra“ surinks darbdavių pateiktus duomenis, apskaičiuos atlygio rodiklius ir pateiks juos darbdaviams bei atsakingoms institucijoms. Dalį rodiklių bus galima matyti viešai.
Ar bus viešinamas konkretaus darbuotojo atlyginimas?
Ne. Individualūs darbuotojų rodikliai ir informacija apie atlyginimų skirtumus pagal pareigybių grupes, atskiriant bazinį ir papildomą darbo užmokestį, bus prieinama tik draudėjų paskyrose.
Viešai kas mėnesį bus skelbiamas darbdavio darbuotojų vyrų ir moterų vidutinis valandinis darbo užmokestis, jeigu darbovietėje yra bent 8 darbuotojai, iš jų – bent po 4 vyrus ir moteris.
Kokie dar rodikliai bus skelbiami?
Be vidutinio valandinio vyrų ir moterų darbo užmokesčio, viešai bus skelbiami ir kiti rodikliai. Bendras vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkis – kiek skiriasi vidutinis vyrų ir moterų atlygis. Papildomo darbo užmokesčio atotrūkis – kiek skiriasi vyrams ir moterims priskaičiuojamas papildomas atlygis, pavyzdžiui, priedai, priemokos ir premijos.
Taip pat bus skelbiamas darbo užmokesčio medianų atotrūkis bei papildomo darbo užmokesčio medianų atotrūkis. Mediana yra vidurinė atlygio reikšmė: pusė darbuotojų gauna mažiau, pusė – daugiau.
Viešai bus prieinama informacija apie papildomą darbo užmokestį gaunančių vyrų ir moterų dalį – kokia dalis vyrų ir kokia dalis moterų gauna priedus, priemokas, premijas ar kitą papildomą atlygį.
Bus taip pat apskaičiuojamas ir skelbiamas vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal darbo užmokesčio kvartilius – kokią dalį vyrai ir moterys sudaro kiekvienoje iš keturių darbuotojų grupių, sudarytų pagal atlygio dydį: nuo mažiausiai iki daugiausiai uždirbančių.
Darbdaviams, turintiems 250 ir daugiau darbuotojų, šie rodikliai bus atnaujinami kasmet, turintiems 100–249 darbuotojus – kas trejus metus. Mažesni darbdaviai juos galės gauti savo iniciatyva.
Nuo kada reikės teikti duomenis?
Pirmieji duomenys bus teikiami 2027 m. vasario mėnesį už 2027 m. sausį. Vėliau SDUP pranešimą reikės pateikti kas mėnesį, iki paskutinės mėnesio kalendorinės dienos, už praėjusį mėnesį.
Kokius duomenis reikės teikti kiekvieną mėnesį?
Apie kiekvieną darbuotoją reikės nurodyti: priskaičiuotą darbo užmokestį prieš mokesčius, priskaičiuotą papildomą darbo užmokestį, apmokėtą darbo laiką valandomis.
Informacija apie darbuotojo pareigybės grupę nustatytą darbo apmokėjimo sistemoje bei apie darbuotojui nustatytą darbo laiko režimą ir darbo laiko normą bus teikiama vieną kartą. Šią informaciją reikės atnaujinti tik pasikeitus duomenims. Teikiant informaciją iš darbdavio sistemos, jie turės būti kiekviename pranešime.
Kaip reikės pateikti pranešimą?
Darbdaviai galės pasirinkti vieną iš trijų būdų: užpildyti SDUP formą draudėjo paskyroje, įkelti JSON formato failą arba perduoti duomenis tiesiogiai iš savo informacinės sistemos. Pranešimo nereikės pasirašyti elektroniniu parašu.
Ar būtina pritaikyti darbdavio informacinę sistemą?
Ne. Darbdaviai, kurie pranešimą pildys draudėjo paskyroje, galės tai daryti nenaudodami techninių failų.
Planuojantiems įkelti failus ar perduoti duomenis iš savo sistemų „Sodra“ jau paskelbė SDUP duomenų struktūros aprašą ir JSON tikrinimo schemą. Ši informacija leidžia sistemų kūrėjams iš anksto atlikti reikalingus pritaikymo darbus.
Kas įtraukiama į darbo užmokestį?
Nurodomas priskaičiuotas atlygis prieš mokesčius. Jis apima pagrindinį ir papildomą darbo užmokestį, taip pat apmokėjimą už kasmetines atostogas, papildomas poilsio dienas vaikus auginantiems tėvams ar prastovas ne dėl darbuotojo kaltės.
Papildomas darbo užmokestis – bendros atlygio sumos dalis, kurią reikės nurodyti ir atskirai. Tai, pavyzdžiui, priedai, priemokos, premijos, padidintas apmokėjimas už viršvalandžius ar darbą naktį.
Kokios išmokos neįtraukiamos?
Neįtraukiamos ligos išmokos, nesvarbu, ar jas moka darbdavys, ar „Sodra“, materialinės pašalpos, kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinės ir kitos kompensacinio pobūdžio išmokos. Taip pat neįtraukiamos darbuotojo pajamos, neapmokestinamos socialinio ir sveikatos draudimo įmokomis.
Kaip nurodomas apmokėtas darbo laikas?
Nurodomos faktiškai dirbtos valandos ir apmokėtas nedirbtas laikas, pavyzdžiui, kasmetinės atostogos ar papildomos poilsio dienos. Nedarbingumo dėl ligos laikas, už kurį mokama ligos išmoka, neįskaitomas.
Ar reikės patikrinti automatiškai užpildytus duomenis?
Taip. Formą bus galima iš dalies užpildyti „Sodros“ turimais arba ankstesnio pranešimo duomenimis. Pasirinkus „Sodros“ duomenis, įkeliamą SAM ar 2-SD pranešimų pajamų sumą reikės patikrinti: ar ji atitinka SDUP deklaruojamą darbo užmokestį. Jei skiriasi – pakeisti. Papildomą atlygį ir apmokėtą darbo laiką reikės įrašyti savarankiškai.
Kaip teikti informaciją, jei darbuotojas priklauso kelioms pareigybių grupėms?
Duomenys apie kiekvieną grupę pateikiami atskiromis eilutėmis. Taip pat elgiamasi, jei pareigybių grupė pasikeičia per mėnesį.
Ką daryti pastebėjus klaidą?
Pranešimą reikės patikslinti nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo klaidos nustatymo. Pateikiami teisingi visų darbuotojų duomenys už tikslinamą laikotarpį.
Kur kreiptis dėl konsultacijos?
„Sodra“ konsultuos dėl pranešimo pildymo, pateikimo ir rodiklių skaičiavimo. Dėl darbo užmokesčio sąvokų ir Darbo kodekso nuostatų konsultuos Valstybinė darbo inspekcija.
Darbuotojams informaciją apie aktualius atlygio rodiklius pateiks darbdavys. Ją taip pat bus galima gauti per Valstybinę darbo inspekciją ar Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.