Smūgis automobilių rinkai Rusijoje: pardavimai – neregėtose žemumose

Per paskutinį šių metų vasaros mėnesį Rusijoje įsigyta 41,7 tūkst. asmeninio naudojimo ir komercinės paskirties lengvųjų automobilių, pranešė Europos verslo asociacija (AEB) Maskvoje.

Rusijos naujų automobilių rinka pradėjo sparčiai trauktis kovo mėnesį, kai Vakarų sostinės užgriuvo Maskvą precedento neturinčiomis sankcijomis po to, kai Kremlius pasiuntė karius į provakarietišką Ukrainą.

Vakarų gamintojai per pastaruosius du dešimtmečius, plečiantis Rusijos ekonomikai, ryžosi šioje valstybėje surinkinėti savo automobilius, tačiau šiemet daugelis jų gamyklų Rusijoje buvo priverstos užsidaryti.

Dauguma automobilių gamintojų, įskaitant „Audi“, „Honda“, „Jaguar“ ir „Porsche“, nutraukė savo automobilių ar jų dalių eksportą į Rusiją, o tokie gamintojai kaip BMW, „Ford“, „Hyundai“, „Mercedes“, „Volkswagen“ ir „Volvo“ sustabdė savo gamyklas šioje šalyje.

„Renault“ už simbolinę kainą perdavė Rusijos vyriausybei savo gamyklą Maskvoje, kurioje bus gaminami modernizuoti sovietinių laikų „Moskvič“ automobiliai. Be to, Prancūzijos koncernas pasitraukė iš Rusijos automobilių pramonės lyderio „AvtoVAZ“, turėjęs kiek daugiau negu du trečdalius jo akcijų.

Rusijos valdžios institucijos importuojamų dalių didelio stygiaus sąlygomis gegužės mėnesį sušvelnino saugos ir išmetamųjų teršalų standartus vietoje gaminamiems automobiliams, atšaukdamos net ir oro pagalvių reikalavimą. Maža to, ryžtasi projektuoti automobilių modelius su labai ribotu elektroninių komponentų komplektu, atsisakant net ir tokių kaip stabdžių antiblokavimo sistema (ABS).

Atitinkamu vyriausybės nutarimu reikalavimai automobilių sertifikavimui grąžinami netgi į 1988 metų lygį.

Be to, siekdama apeiti sankcijas Rusijos valdžia leido importuoti šimtų kategorijų prekes, įskaitant automobilius ir jų atsargines dalis, be intelektinės nuosavybės savininko sutikimo, taip įteisindama vadinamąją „pilkąjį“ importą.

2021-aisiais beveik 150 mln. gyventojų turinčioje Rusijoje nupirkta 1,667 mln. naujų lengvųjų automobilių – 4,3 proc. daugiau nei užpernai.