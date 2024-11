Skvernelis: „Teltonika“ turėjo būti premjerės ir ministrų asmeninio dėmesio zona

„Tai galbūt jis (A. Paukštys – ELTA) ir pajautė, kad tas bendravimas ir veiksmai buvo vienoki iki prezidento rinkimų, o po to pasikeitė. Tai ta jausena geriausiai pasako, kaip yra ar galėtų būti. Nes dabar nugludintomis frazėmis bandoma pasislėpti, kad buvo nesusikalbėjimas. Tai gali būti nesusikalbėjimas dėl sumų, kur milijonas ar du, bet čia apie milijardines sumas kalbame“, – pirmadienį LRT radijui sakė S. Skvernelis.

„Tai turėtų būti asmeninio dėmesio zona tiek premjerės, tiek ministrų. Tai neturi būti per biurokratinį aparatą komunikacija“, – tvirtino jis.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip pranešta anksčiau, A. Paukštys gegužę vykusių prezidento rinkimų metu buvo paaukojęs bene 18 tūkst. eurų tuo metu dėl antrosios kadencijos besivaržiusiam prezidentui G. Nausėdai.

REKLAMA

Prezidentūra situaciją yra pavadinusi skandalinga. Kaip Eltai teigė šalies vadovo vyriausias patarėjas Frederikas Jansonas, jei A. Paukščio sprendimas paaukoti 18 tūkst. eurų antrosios kadencijos siekusio prezidento Gitano Nausėdos kampanijai iš tikrųjų sukėlė problemų Vilniuje plėtotoms „Teltonika High-Tech Hill“ parko statyboms, tai signalizuoja apie galimą piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi.

Savo ruožtu D. Krinickas sako, kad Vyriausybės kanceliarija yra pasirengusi suteikti visą reikiamą informaciją, jei tokie tyrimai būtų inicijuoti.

REKLAMA

REKLAMA

S. Skvernelis taip pat pabrėžė, kad matant tokią situaciją naujoji valdžia turės peržvelgti biurokratinio aparato veikimą ir naikinti matomas kliūtis. Jis pabrėžė, kad to nepadarius Lietuva tiesiog bus nepatraukli investuotojams, dėl to ekonomikos augimas vyks tik per vidinį vartojimą.

„Naujos Vyriausybės ir Seimo daugumos pagrindinių rūpesčių bus apskritai pažiūrėti, kaip biurokratinis aparatas įtakoja įvairias mūsų gyvenimo sritis ir ieškoti sprendimų. Nes taip, kaip įvyko dabar, būti negali. Ir jei paimsime situaciją, kaip išskirtinę, tai niekas nepasikeis, ateis kitas investuotojas ir bus tas pats“, – komentavo jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Dėl investicijų konkuruoja visos mūsų regiono valstybės. Ir kas geresnes sąlygas pasiūlys, kalbant ne vien apie mokestinius dalykus, bet apie paramą ir greitį. Tai jei klausimų neišspręsime, būsime nepatrauklūs nei vietos, nei užsienio investicijoms“, – vertino parlamento vadovas.

Pranešė stabdantis 3,5 mlrd. eurų vertės technologijų parko statybas

„Teltonika“ grupės įmonės „AGP Investments“ vadovas A. Paukštys penktadienį pranešė, jog stabdo 3,5 mlrd. eurų vertės „Teltonika High-Tech Hill“ parko statybas Liepkalnyje. Verslininkas nurodė, kad šalyje trūksta projektui būtinų elektros pajėgumų, užsitęsė žemės sklypų paskirties keitimas, kilo kitų iššūkių, bendraujant su ministerijomis bei joms atsakingomis institucijomis.

REKLAMA

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ tvirtina, jog kliūčių tiekti elektros energiją bendrovės „Teltonika“ aukštųjų technologijų parkui Vilniuje, nėra.

Savo ruožtu ministerijų vadovai tikino apie „Teltonikos“ projektui kilusias problemas sužinoję tik iš paties A. Paukščio įrašų socialiniame tinkle „LinkedIn“.

Į žinią apie stabdomą projektą netruko sureaguoti ir politikai. Nueinančios Vyriausybės vadovė Ingrida Šimonytė pranešė, jog pirmadienį susitiks su „Teltonikos“, atsakingų ministerijų ir kitų įmonių vadovais ir spręs, kaip užtikrinti sklandų projekto statybų tęstinumą.

REKLAMA

Projekto „gelbėjimo“ žada imtis ir būsimoji Vyriausybė – apie būtinybę užtikrinti technologijų parko statybas prakalbo ir kandidatas į premjerus Gintautas Paluckas, ir potencialus ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.

Savo ruožtu Prezidentūra pabrėžė – susiklosčiusi situacija išryškino „nedovanotinas institucijų ir valstybės įmonių tarpusavio bendradarbiavimo spragas“. Šalies vadovo Gitano Nausėdos atstovai teigia, kad renkama informaciją, siekiant nustatyti dėl „Teltonikos“ investicijų sustabdymo atsakingas institucijas ar bendroves.

Į situaciją sureagavus ne tik aukščiausiems šalies politikams, bet ir kitų verslų atstovams, A. Paukštys „nelaidoja vilties“ ir mano, kad bent dalį projektų dar pavyks išgelbėti.