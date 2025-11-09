 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Skundų dėl diskriminacijos sulaukusi skolinimo platforma „SAVY“ atsisakė amžiaus apribojimų

2025-11-09 13:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-09 13:08

Skundų dėl diskriminacijos sulaukusi kredito paslaugų platforma „SAVY“ atsisakė iki šiol taikytų amžiaus apribojimų, pranešą tyrimą dėl šio atvejo pradėjusi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Skundų dėl diskriminacijos sulaukusi kredito paslaugų platforma „SAVY" atsisakė iki šiol taikytų amžiaus apribojimų, pranešą tyrimą dėl šio atvejo pradėjusi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

0

Pranešama, jog tyrimas dėl „SAVY“ taikomų amžiaus apribojimų buvo pradėtas gavus skundą. Jame nurodyta, jog kredito refinansavimas gyventojui nebuvo suteiktas, nes asmuo bendrovei pasirodė per senas.

„Kaip skunde nurodė pareiškėjas, į skolinimo platformą „SAVY“ jis kreipėsi dėl turimos paskolos refinansavimo. Po atsisakymo žmogus paprašė patikslinimo ir gavo tokį paaiškinimą: „Pagrindinė atmetimo priežastis yra amžius, mūsų platformoje amžiaus limitas yra 75 metai, apgailestaujame“, – rašoma tarnybos pranešime. 

Tiesa, pradėjus tyrimą dėl diskriminacijos, platforma pakeitė taisykles: atsisakė taikytų apribojimų dėl amžiaus, o 76-erių metų vyrui pasiūlė dėl refinansavimo kreiptis iš naujo.

Pasak lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, žmonių galimybes gauti vartojimo kreditą ar refinansavimo paslaugas reikėtų vertinti per atsakingo skolinimosi kriterijų visumą – pajamų tvarumą, turimus finansinius įsipareigojimus ir kitas individualias aplinkybes.

„Suprantama, finansų įstaigos turi teisę atsižvelgti į klientų amžių ar sveikatos būklę, tačiau kai tai tampa vieninteliu kriterijumi, kyla diskriminacijos rizika, o žmonės, net ir turėdami pakankamas ir stabilias pajamas, tiesiog negauna jiems reikalingų paslaugų“, – pranešime cituojama B. Sabatauskaitė.

Jos nuomone, jokia finansų įstaiga neturėtų taikyti maksimalios amžiaus ribos. Kontrolierė taip pat pastebėjo, kad tokios ribos nenustato ir Lietuvos banko patvirtinti kreditų išdavimą ar refinansavimą reglamentuojantys teisės aktai.

Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė pakeitė su amžiaus riba susijusias nuostatas, lygių galimybių kontrolierė tyrimą dėl diskriminacijos amžiaus pagrindu nutraukė.

indeliai.lt

